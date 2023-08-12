Что приготовить из свеклы, кроме борща? Нашли необычные, но простые рецепты из Италии, США и Германии
Свекла в белорусской кухне, как и в соседних (украинской и русской), очень популярный ингредиент. Чего только стоят борщи, холодники и салаты с чесноком из этого корнеплода. Но свеклу любят и едят и на других концах Земли. Мы собрали самые популярные рецепты и способы приготовления.
И помните, что свекла богата витаминами и минералами, такими как железо, магний, калий, фолиевая кислота и витамин С. Она также содержит вещества, которые могут помочь снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Свекла также может помочь улучшить пищеварение, защитить печень и улучшить иммунную систему. Поэтому, не стоит от нее отказываться лишь потому, что десятая тарелка борща уже не лезет, а селёдка под шубой приелась.
Свекла, хоть и не является распространенным блюдом в США, все же находит свое применение в американской кухне. Так, например, свекла часто добавляется в салаты, придавая им яркий цвет и интересный вкусовой оттенок. Один из самых популярных салатов с использованием свеклы - это “свекла с козьим сыром”, который часто можно найти в меню ресторанов. Готовится он просто запеченную в духовке свеклу гаркзабтт кубиками, перемешивают с кубиками сыра, добавляют заправку и специи.
Также свекла может быть запечена в духовке и подана в качестве гарнира к мясным блюдам. В этом случае она обычно нарезается на кусочки, смешивается с оливковым маслом и специями, а затем запекается до готовности.
Кроме того, свекла используется в американской кухне для приготовления соков и коктейлей. Например, очень популярным напитком является “свекольный смузи”, который готовится из свежей свеклы, фруктов и йогурта. Таким образом, хоть и не является основным продуктом американской кухни, свекла все же находит свое применение в различных блюдах и напитках.
В Европе свекла также широко используется в кулинарии. Например, в Германии и Швейцарии популярным блюдом является “шпинат с картофелем и свеклой”, где свекла нарезается на кубики и тушится вместе с другими овощами.
Как приготовить шпинат с картофелем и свеклой?
Для приготовления шпината с картофелем и свеклой (он же Kartoffel-Rote Bete-Spinat-Salat), как это делают Германии, понадобится:
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- 500 грамм картофеля,
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- 2 свеклы среднего размера,
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- 200 грамм свежего шпината,
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- 1 луковица,
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- 2 зубчика чеснока,
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- 50 грамм сливочного масла,
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- соль и перец по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Шаг 1. Очистить картофель, нарезать его на кубики и сварить в подсоленной воде до готовности.
- Шаг 2. Очистить свеклу, нарезать ее на кубики и запечь в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 20-30 минут, пока она не станет мягкой.
- Шаг 3. На сковороде разогреть сливочное масло, добавить мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривать на среднем огне до золотистого цвета.
- Шаг 4. Добавить на сковороду свежий шпинат и обжаривать до тех пор, пока он не уменьшится в размере и не станет мягким.
- Шаг 5. Добавить на сковороду картофель и свеклу, перемешать и обжаривать все вместе на среднем огне в течение 5-7 минут.
- Шаг 6. Посолить и поперчить по вкусу.
Шпинат с картофелем и свеклой готов! Можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!
А вот в Великобритании свекла часто добавляется в салаты, придавая им яркий цвет и интересный вкусовой оттенок. Также свекла может быть запечена в духовке и подана как гарнир к мясным блюдам.
Капрезе из свеклы
В Италии свекла используется для приготовления “капрезе из свеклы”, где она нарезается на тонкие ломтики и подается с моцареллой и базиликом.
Для приготовления капрезе из свеклы понадобится:
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- 2 свеклы среднего размера,
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- 1 шарик моцареллы,
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- несколько листьев базилика,
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- оливковое масло,
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- бальзамический уксус,
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- соль и перец по вкусу.
Пошаговая инструкция:
- Шаг 1. Перед началом приготовления свеклу нужно вымыть и обсушить. Затем обернуть ее в фольгу и запечь в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 40-50 минут, пока она не станет мягкой.
- Шаг 2. После того, как свекла остынет, снять с нее кожуру и нарезать на тонкие ломтики.
- Шаг 3. Нарезать моцареллу на круги или кубики.
- Шаг 4. Разложить ломтики свеклы на тарелку, сверху выложить круги моцареллы.
- Шаг 5. Посыпать капрезе из свеклы нарезанным базиликом и полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
- Шаг 6. Посолить и поперчить по вкусу.
Капрезе из свеклы готово! Можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!
Как видите, свекла является универсальным продуктом, который может быть использован в различных блюдах и кухнях.
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