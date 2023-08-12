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Опубликовано: 12.08.2023 11:10 , Обновлено: 15.11.2024

Свекла в белорусской кухне, как и в соседних (украинской и русской), очень популярный ингредиент. Чего только стоят борщи, холодники и салаты с чесноком из этого корнеплода. Но свеклу любят и едят и на других концах Земли. Мы собрали самые популярные рецепты и способы приготовления.

И помните, что свекла богата витаминами и минералами, такими как железо, магний, калий, фолиевая кислота и витамин С. Она также содержит вещества, которые могут помочь снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Свекла также может помочь улучшить пищеварение, защитить печень и улучшить иммунную систему. Поэтому, не стоит от нее отказываться лишь потому, что десятая тарелка борща уже не лезет, а селёдка под шубой приелась.

Свекла, хоть и не является распространенным блюдом в США, все же находит свое применение в американской кухне. Так, например, свекла часто добавляется в салаты, придавая им яркий цвет и интересный вкусовой оттенок. Один из самых популярных салатов с использованием свеклы - это “свекла с козьим сыром”, который часто можно найти в меню ресторанов. Готовится он просто запеченную в духовке свеклу гаркзабтт кубиками, перемешивают с кубиками сыра, добавляют заправку и специи.

Также свекла может быть запечена в духовке и подана в качестве гарнира к мясным блюдам. В этом случае она обычно нарезается на кусочки, смешивается с оливковым маслом и специями, а затем запекается до готовности.

Кроме того, свекла используется в американской кухне для приготовления соков и коктейлей. Например, очень популярным напитком является “свекольный смузи”, который готовится из свежей свеклы, фруктов и йогурта. Таким образом, хоть и не является основным продуктом американской кухни, свекла все же находит свое применение в различных блюдах и напитках.

Новость Телеграф

В Европе свекла также широко используется в кулинарии. Например, в Германии и Швейцарии популярным блюдом является “шпинат с картофелем и свеклой”, где свекла нарезается на кубики и тушится вместе с другими овощами.

Как приготовить шпинат с картофелем и свеклой?

Для приготовления шпината с картофелем и свеклой (он же Kartoffel-Rote Bete-Spinat-Salat), как это делают Германии, понадобится:

500 грамм картофеля, 2 свеклы среднего размера, 200 грамм свежего шпината, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 грамм сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Очистить картофель, нарезать его на кубики и сварить в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Очистить свеклу, нарезать ее на кубики и запечь в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 20-30 минут, пока она не станет мягкой.

Шаг 3. На сковороде разогреть сливочное масло, добавить мелко нарезанный лук и чеснок. Обжаривать на среднем огне до золотистого цвета.

Шаг 4. Добавить на сковороду свежий шпинат и обжаривать до тех пор, пока он не уменьшится в размере и не станет мягким.

Шаг 5. Добавить на сковороду картофель и свеклу, перемешать и обжаривать все вместе на среднем огне в течение 5-7 минут.

Шаг 6. Посолить и поперчить по вкусу.

Шпинат с картофелем и свеклой готов! Можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

А вот в Великобритании свекла часто добавляется в салаты, придавая им яркий цвет и интересный вкусовой оттенок. Также свекла может быть запечена в духовке и подана как гарнир к мясным блюдам.

Капрезе из свеклы

В Италии свекла используется для приготовления “капрезе из свеклы”, где она нарезается на тонкие ломтики и подается с моцареллой и базиликом.

Для приготовления капрезе из свеклы понадобится:

2 свеклы среднего размера, 1 шарик моцареллы, несколько листьев базилика, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец по вкусу.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Перед началом приготовления свеклу нужно вымыть и обсушить. Затем обернуть ее в фольгу и запечь в духовке при температуре 200 градусов Цельсия в течение 40-50 минут, пока она не станет мягкой.

Шаг 2. После того, как свекла остынет, снять с нее кожуру и нарезать на тонкие ломтики.

Шаг 3. Нарезать моцареллу на круги или кубики.

Шаг 4. Разложить ломтики свеклы на тарелку, сверху выложить круги моцареллы.

Шаг 5. Посыпать капрезе из свеклы нарезанным базиликом и полить оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Шаг 6. Посолить и поперчить по вкусу.

Капрезе из свеклы готово! Можно подавать на стол как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу или рыбе. Приятного аппетита!

Как видите, свекла является универсальным продуктом, который может быть использован в различных блюдах и кухнях.

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