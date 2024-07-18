Эти 5 овощей нужно есть всем белорусам. Какие полезны для нервной системы, а какие снижают холестерин?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.07.2024 10:19 , Обновлено: 15.11.2024

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что нехватка овощей в рационе — один из главных факторов риска здоровью. Но не все готовы отказаться от сладкого, жареного и жирного в пользу овощей. Выход есть — замените количество качеством и ешьте только самые полезные овощи.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали список самых полезных овощей на основе оценки содержания в них 17 основополагающих ингредиентов для здоровья. Включите в свой рацион 5 овощей, занявшие верхние строчки рейтинга, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии.

Важность овощей для организма

Овощи играют очень важную роль в питании человека. Они содержат множество витаминов, минералов и других полезных веществ, необходимых для нормального функционирования организма.

Источник клетчатки

Клетчатка помогает поддерживать здоровье кишечника и предотвращает запоры. Она также способствует снижению уровня холестерина в крови и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник витаминов

Витамины, содержащиеся в овощах, помогают поддерживать иммунную систему, укрепляют кости, улучшают зрение и слух, способствуют нормальному росту и развитию организма.

Источник минералов

Овощи содержат различные минералы, такие как калий, магний, кальций и другие. Калий помогает регулировать кровяное давление, магний необходим для нормальной работы мышц и нервной системы, а кальций укрепляет кости и зубы.

Источник антиоксидантов

Антиоксиданты необходимы организму для защиты клетки от повреждений свободными радикалами. Они помогают снизить риск развития рака и других хронических заболеваний.

Помощь в похудении и контроле веса

Овощи также помогают контролировать вес благодаря низкому содержанию калорий и высокому содержанию воды и клетчатки. Таким образом, регулярное употребление овощей является важным элементом здорового питания. Они обеспечивают организм необходимыми питательными веществами и помогают поддерживать общее здоровье и благополучие.

Шпинат

Шпинат богат витаминами А, В, С, Е и К, фолиевой кислотой, а также минералами, такими как железо, кальций, магний и калий.

Влияние шпината на здоровье трудно переоценить. Он укрепляет иммунитет, защищает от инфекций, улучшает кровообращение, укрепляет кости.

Шпинат также содержит антиоксиданты, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Кроме того, он является хорошим источником клетчатки, которая помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы. Благодаря содержанию фитонутриентов, таких как каротиноиды и флавоноиды, шпинат обладает противовоспалительными свойствами.

И наконец, шпинат низкокалорийный, что делает его идеальным компонентом правильного питания.

Шпинат можно включать в ежедневный рацион в разном виде: использовать в салатах, в качестве гарнира, добавлять к макаронам или яичнице, делать смузи.

Зачем есть цветы кабачков? Вот чем этот популярный в Италии деликатес полезен для здоровья и диабетиков

Свёкла

Свёкла в первую очередь богата фолатами, которые необходимы для правильного функционирования нервной системы. Она также содержит большое количество витаминов и минералов. Калий, например, помогает регулировать кровяное давление, марганец поддерживает здоровье костей и обмен веществ, а йод и железо позволяют восполнить их дефицит в организме.

Свёкла богата антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами и предотвращают появление хронических заболеваний.

Считается, что употребление свёклы приводит к снижению уровня холестерина, предотвращает атеросклероз, благотворно влияет на иммунную систему, повышает устойчивость к стрессам, замедляет процессы старения.

Ещё свёклу рекомендую включать в ежедневный рацион людям с гипертонией, так как она помогает снижать кровяное давление. Кроме того, свёкла может улучшить здоровье сердца и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Клетчатка, которая содержится в овоще, нормализует стул и помогает в целом здоровье пищеварительной системы.

Свёклу за счёт её мягкого сладковатого вкуса можно использовать в качестве универсального ингредиента для приготовления самых разных блюд. Овощ можно отваривать, тушить, запекать и жарить.

Натрите свеклу на терке и добавьте этот овощ. Что еще понадобится для вкуснейшей намазки?

Мангольд

Мангольд — это листовая свёкла, которую выращивают ради листьев и черешков. По вкусу они напоминают шпинат, но более сладкие. В пищу используют листья и стебли. Мангольд бывает разных цветов: белого, жёлтого, красного, оранжевого, зелёного.

Мангольд – не самый популярный овощ, а зря. Это низкокалорийный и богатый питательными веществами продукт, который очень полезен для здоровья. Прежде всего, это один из лучших источников железа, необходимого для производства красных кровяных телец и транспорта кислорода в организме. Также в нём большое количество фолиевой кислоты, которая жизненно необходима беременными женщинами для правильного развития плода.

Зачем есть листья свеклы и когда не нужно выбрасывать кожуру? Вот как нужно есть продукты, чтобы извлечь больше витаминов

Кроме того, это ценный источник витамина К, который отвечает за свёртываемость крови и здоровье костей, а также клетчатки, которая поддерживает в хорошем состоянии пищеварительную систему.

Мангольд улучшает пищеварение, предотвращает запоры, снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление, помогает контролировать уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье глаз, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, повышает выносливость, помогает при анемии, способствует похудению.

Пекинская капуста

Кальций, калий, фосфор, марганец, железо, антиоксиданты, фолиевая кислота, витамины С, А, В6 – список элементов, положительно влияющих н здоровье, которые содержит пекинская капуста, длинный. Нет смысла перечислять их значение для организма, лучше обобщить полезные свойства пекинской капусты.

Она помогает улучшить работу иммунной, пищеварительной, нервной и костной систем, поддерживает нормальное артериальное давление, обеспечивает прилив энергии, за который отвечают витамины В1, В2 и В6. Также употребление пекинской капусты снижает риск хронических заболеваний.

Кроме того, пекинская капуста низкокалорийная и содержит много клетчатки, что делает её хорошим выбором для людей, следящих за своим весом и уровнем холестерина.

Однако стоит помнить, что пекинская капуста может вызывать метеоризм и вздутие живота у некоторых людей. Поэтому начинать употреблять её нужно постепенно, чтобы организм мог адаптироваться к новому продукту.

Как защитить капусту от улиток и гусениц? Эти натуральные средства спасут даже брокколи и кольраби

Кресс-салат

Кресс-салат был признан CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) самым полезным овощем в мире.

В нём больше бета-каротина, чем в моркови, и больше витамина С, чем в лимоне. Кресс-салат — чемпион среди овощей и зелени по содержанию витамина K, который обеспечивает нормальную свёртываемость крови. Также витамин К способствует предотвращению остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Он влияет на сократительную функцию мышц, обеспечивает энергетический обмен, поддерживает работу мозга, сердца и сосудов.

Кресс-салат помогает укрепить иммунную систему, улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина в крови, защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить зрение, предотвратить развитие рака и других хронических заболеваний. Ещё одно преимущество кресс-салата — низкая калорийность при высоком уровне полезных веществ, что делает его идеальным дополнением к рациону людей, которые заботятся о своём здоровье.

Сколько овощей и фруктов нужно съедать каждый день?

Не обязательно есть много овощей, чтобы поддерживать организм в хорошем состоянии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует съедать примерно 400 г овощей и фруктов в день, чтобы снизить риск сердечных заболеваний, рака, диабета или ожирения.

400 граммов — это примерно два средних яблока или три помидора.

Ранее Telegraf.news писал, что зачастую многие задаются вопросом: как хранить овощи и фрукты в холодильнике? Некоторые предпочитают оставлять их в полиэтиленовых пакетах, считая, что это поможет сохранить их дольше. Другие же уверены, что необходимо вынимать продукты из упаковки, чтобы предотвратить скопление влаги и гниение. Что на этот счёт говорят эксперты?

Нужно ли хранить фрукты и овощи в холодильнике в пакетах? Сделайте с яблоками, огурцами и морковью это