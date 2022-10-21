Что будет с кожей лица, если натирать ее луком?

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Опубликовано: 21.10.2022 16:20 , Обновлено: 17.10.2022

Лук очень популярен у белорусов. Достаточно посмотреть, в каких количествах его закупают на зиму на осенних ярмарках наряду с картошкой. Как оказалось, этот овощ имеет ряд других применений. Лук может быть отличным косметическим средством.

Польза лука

Лук известен и используется тысячи лет. Является добавкой ко многим блюдам, но может использоваться и в уходе за лицом. Все дело в том, что лук богат различными видами витаминов и минералов. Это не только ценный источник витаминов А, С, Е, К, РР и группы В, но и железа, фосфора, кальция и кремния. Обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами — это лишь некоторые из множества полезных свойств лука.

Как лук действует на кожу? И как наносить?

Лук выравнивает тон кожи и омолаживает ее внешний вид, сводя к минимуму появление морщин. Это очень удобная и недорогая косметика, которую можно сделать самостоятельно:

Вымойте луковицу, очистите и разрежьте пополам.

Помассируйте лицо половинками овоща. Важно, чтобы движения, которые вы делаете, были круговыми.

Такой регулярный массаж позволяет избавиться от изменения цвета кожи, пятен и т.п.

А вот луковая маска тоже отлично повлияет на качество кожи. Сделать её просто:

Смешайте равные количества лукового сока и несладкого йогурта.

Медленно втирайте в кожу приготовленное косметическле средство в течение нескольких минут.

Помогает ли лук от прыщей?

Также лук рекомендуется людям, которые борются с различными кожными заболеваниями. Это может быть настоящей находкой для людей, которые борются с прыщами. Все благодаря компонентам с противовоспалительными свойствами. Лук прекрасно уменьшает покраснение и отек.

А ещё рекомендуется использовать луковый сок в сочетании с медом. Это снимет возможные неприятные симптомы - пощипывание кожи в местах прыщей.

[info_b]Прежде чем использовать лук в своем повседневном уходе, убедитесь, что у вас нет на него аллергии.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что лук — вкусное и полезное дополнение ко многим блюдам. Но вот его нарезка часто оказывается проблемой. Он не только оставляет на руках сильный запах, но и во время этого занятия трудно не плакать. Есть несколько способов, как этого избежать.

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