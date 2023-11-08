Как вырастить лавровый лист дома? Эти нехитрые способы обеспечат вас свежей приправой с подоконника

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Опубликовано: 08.11.2023 13:10 , Обновлено: 08.11.2023

Если вы любите выращивать на подоконнике не только красивые растения, но и полезные, то попробуйте посадить лавр (лавровый лист). Он и порадует своим внешним видом, и разнообразит ваши блюда. Потому что одно дело – покупать сушеную «лаврушку» в пакетиках, и совсем другое – сорвать свежий сочный листик прямо с деревца, причем, в любое время года и суток. А он, говорят ценители, в разы полезнее и душистее, чем его собратья из магазина.

К тому же, это растение препятствует развитию бактерий и грибков, очищает воздух в квартире или доме. Но насколько лавр капризен? И получится ли у начинающих цветоводов вырастить его на подоконнике? Давайте узнаем, что говорят специалисты.

Что нужно субтропическому гостю?

Многие советуют: если хотите вырастить какое-то экзотическое для своей местности растение, вначале узнайте, в каких естественных условиях оно произрастает у себя на родине.

Итак, лавр. Обитает в Закавказье, в Средиземноморском регионе, на островах Марокко, Западная Сахара и не только. Живет, если верить написанному, до 400 лет! Там он – субтропическое вечнозеленое растение, которое «может вырастать до 18 метров».

Но не пугайтесь! Для выращивания на подоконнике были выведены сорта, которые отличаются небольшими размерами и имеют, к тому же, декоративный вид. Это лавр узколистный, лавр золотистый, лавр морщинистый – есть из чего выбирать.

У себя на родине это растение нежится в теплом климате, любит солнце и влажность. И считается там «деревом бессмертия». Его листья никогда не увядают.

А при выращивании на подоконнике субтропический гость будет рад летом температуре 20-27°С, зимой – 12–15°С. Если вы сможете обеспечить ему это, то переходим непосредственно к условиям выращивания – из семян и черенков.

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Лавр из семян

Специалисты говорят, что из семян лавр вырастить проще, чем из черенков. Их можно купить, например, в интернет-магазинах. Для этого потребуется:

семена растения;

горшок (желательно глиняный или керамический);

почвосмесь;

дренаж (керамзит и т.д.);

в дальнейшем – универсальные удобрения.

Также нужно выбрать правильное время для посадки семян. Как говорят опытные цветоводы, процесс проращивания может занять от 2 до 6 месяцев. Поэтому лучше посадить лавр в горшки поздней осенью, зимой или ранней весной. Ведь когда он взойдет, то получит оптимальную температуру для роста и развития.

Семена лавра представляют собой «небольшие овальные горошины, не более 2 см в длину в тонкой оболочке темно-коричневого цвета». При покупке обязательно обращаем внимание на срок годности, иначе ростки могут так и не появиться.

Впрочем, при выращивании лавра из семян надо запастись терпением. И не выбрасывать горшок, даже если кажется, что все сроки уже прошли.

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Итак, за дело!

Очищаем семена от верхней оболочки и на 3-4 дня замачиваем в теплой воде. Некоторые специалисты советуют замачивать их в растворе марганцовки – чтобы не только ускорить проращивание, но и «уничтожить вредные микроорганизмы». А уже затем завернуть семена во влажную марлю и оставить на 3-5 суток. Важно не допускать пересыхания. Для этого марлю каждый день смачивать тепловатой водой.

Еще вариант ­– семена перед высеванием помещают на месяц в холодильник для стратификации.

Готовим почвосмесь. Можно купить в магазине – ту, в которой выращивают кактусы и суккуленты. А можно сделать ее самостоятельно. Для этого смешать в равных частях торф, дерновую землю, компост, а для верхнего слоя взять речной песок. Его должно быть не меньше 20% об общего объема почвосмеси. Можно добавить немного древесной золы. Горшок (или контейнер) берем небольшой, обязательно с дренажными отверстиями. На дно насыпаем дренаж, укладываем почвосмесь (песок сверху!). Набухшие семена садим на глубину 1-2 см. Расстояние между семенами – 2 см. Осторожно увлажняем почву из пульверизатора, накрываем полиэтиленом (пищевой пленкой, стеклом, обрезанной пластиковой бутылкой) и ставим в хорошо освещенное теплое место (но не под прямые солнечные лучи!). Наш мини-парничок обязательно каждый день проветриваем, при необходимости увлажняем почву. А после появления зеленых ростков укрытие снимаем.

Теперь всходам нужно тепло и умеренный полив. Пересаживать растения в горшки (объемом 1 л) можно, когда у них появится 2-4 настоящих листочка. Важно при пересадке не повредить хрупкий корешок.

Затем горшки с лавром поставьте в темное место на 2-3 недели – за это время растения сформируют хорошую корневую систему. А уже потом их можно выставлять на хорошо освещенное (в идеале – южное) окно и обеспечивать необходимую температуру и влажность.

Лавр любит теплую фильтрованную воду, ее и нужно брать для полива. Летом растения поливают примерно 2 раза в неделю, в период покоя – 1 раз в 5 дней.

В теплое время года растения будут благодарны вам за «прогулку» – их можно выносить на балкон или в сад.

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Лавр из черенков

Если вам посчастливилось стать обладателем уже укорененных черенков, то дальше правила ухода за ними такие же, как и за всходами. Но если вы решите почеренковать лавр самостоятельно (если уже есть дома растение) или посадить неукоренившиеся черенки, то тут тоже придется потрудиться.

Специалисты считают, что лучшее время для черенкования лавра – конец весны-начало лета. А известный в Беларуси агроном Петр Ломонос назвал и лучшие месяцы – апрель и июль. В это время ветки лавра могут привозить с юга.

Чтобы самостоятельно заготовить черенки, нужно срезать их очень острым ножом под косым углом – так, чтобы на растении оставались еще 2-4 живые почки. Нижние листья с черенка удаляются полностью, верхние укорачиваются наполовину. Длина самого черенка должна составлять 6-8 см.

Чтобы черенки после посадки не загнили, нужно избегать переувлажнения почвы. Вот почему специалисты советуют укоренять их в чистом песке. Заглубляем черенки лавра на 1-1,5 см.

Далее схема ухода такая же, как и при выращивании лавра из семян. Над черенками надо соорудить мини-парничок, который каждый день проветривать. Нужна также достаточно высокая температура и опрыскивание из пульверизатора. При благоприятном исходе черенки примутся через месяц-два.

А еще можно попробовать получить растения из черенков лавра, укоренив их в воде. Они должны быть погружены не глубже, чем на 5 см. А саму емкость необходимо поместить в темное теплое место.

Воду, как в букетах, менять нельзя. Можно только доливать. Для быстрейшего образования корней черенки вначале можно обработать в стимуляторах роста – опустить в раствор на 2-3 см примерно на час.

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Как ухаживать за лавром?

И еще несколько слов о том, как ухаживать за лавром, если вам удалось вырастить из семян или черенков жизнеспособные растения.

1. Пересадка

Вначале лавр развивается лучше, если ему в горшке немного тесно. А взрослые деревья можно (и нужно!) пересаживать раз в 2-3 года, выбирая каждый раз горшок, который будет на несколько см больше старого.

2. Температура и влажность

Как уже отмечалось, если летом лавру нужна достаточно высокая температура (20-27°), то зимой – наоборот, всего 12–15°С. При более высокой он может просто не выжить. При наличии отопления растения нужно обязательно опрыскивать водой комнатной температуры.

3. Подкормка

Молодым растениям она, в принципе не нужна. А взрослым – с февраля по октябрь.

4. Обрезка

Специалисты говорят, что лавру можно придавать любую форму. Кому-то нравится шар, а кому-то – пирамида. Обрезают растения обычно осенью.

5. Защита от болезней и вредителей

Если правильно ухаживать, то лавр, в принципе, не болеет. Но если случается застой воды в горшке, то можно получить бактериальную или грибковую корневую гниль. Тогда растение будет нуждаться в экстренной пересадке, смене емкости и почвы. Необходимо внимательно осмотреть корни, гнилые срезать острым ножом. Сами срезы обработать раствором марганцовки, древесной золой (подойдут и таблетки активированного угля), йодом или зеленкой.

А если на лавр вдруг напала щитовка (на листьях появляются капли сока), то нужна обработка инсектицидом. Как и при поражениях паутинным клещом.

6. Сбор листьев

Если вы хотите получить со своего растения много приправы впрок, а не отрывать листики по мере необходимости, то заняться этим лучше в ноябре-декабре. Именно в это время в растениях наблюдается наибольшая концентрация эфирных масел. Кстати, самому лавру должно быть года 4-5.

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