Не кладете лавровый лист в муку? Зря. Эта привычка спасет вас от больших затрат

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Опубликовано: 25.10.2023 12:30 , Обновлено: 25.10.2023

Некоторые пряности обладают множеством фантастических свойств, но мы часто не используем их потенциал. Так, например, обстоит дело с лавровым листом, который является неотъемлемой частью многих блюд на кухне, а также помогает сохранить прекрасный запах в доме. Однако не все знают, что он также помогает предотвратить одну досадную и дорогостоящую проблему.

Дело в том, что листья лаврового листа обладают интенсивным ароматом, который усиливает вкус многих блюд, которые мы готовим. Однако они также прекрасно отпугивают пищевую моль, которая не переносит такой запах. Лавровые листья стоят не так уж дорого, и они могут помочь нам сэкономить.

Положите их в открытые мучные, крупяные и другие сыпучие ингредиенты, где моль потенциально любит устраивать себе домашние посиделки. Тогда они к ним даже не подберутся, и вы сможете спать спокойно.

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Всем хорошо известно, что появление моли в продуктовых шкафах часто приводит к выбрасыванию большого количества продуктов, что влечет за собой большие денежные потери. Использование лавровых листьев в качестве профилактического средства значительно снижает риск возникновения подобной проблемы.

[info_b]То, что лайфхак работает, подтвердили, например, на сайте kaksekonomit.com. Там отметили, что “хранили муку с 2 листиками лавра уже несколько лет”, и за это время “ни насекомых, ни других негативных эффектов не заметили”.[/info_b]

Кстати, лавровый лист может отпугнуть не только пищевую моль, но и других насекомых, которые любят селиться в шкафах с продовольствием.

Как еще предотвратить появление моли?

Пищевая моль не переносит запах лаврового листа, но таких ароматов гораздо больше. Неплохо время от времени тщательно мыть шкафы, где хранятся продукты, используя для этого смесь спиртового уксуса и воды. Это продезинфицирует полки и, кроме того, моль не переносит запаха уксуса.

Когда закончите, стоит разложить в шкафу продукты, запах которых будет эффективно отпугивать насекомых. Как вы уже знаете, для этого подойдет лавровый лист, а также гвоздика, ваниль и лимоны.

Ранее Телеграф писал, что лавровые листья осенью и зимой также можно разложить на радиаторах отопления. Эффект вас приятно удивит.

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