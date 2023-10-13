Зачем раскладывать лавровые листы на батарее? Помогут справится с неприятной проблемой

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Опубликовано: 13.10.2023 10:18 , Обновлено: 20.10.2023

Давно известно, что лавровые листья обладают множеством невероятно полезных свойств. Однако не все знают они прекрасно подходят не только в качестве пряности, но и для решения бытовых задач. Узнали, как можно использовать лавровые листья необычным способом: например, разложить их дома на радиаторе.

Лавровый лист — это высушенные листья лавра, растения, которое используют в кулинарии для добавления аромата и вкуса в различные блюда, такие как супы, соусы, маринады и т.д. Его также применяют в медицине и косметологии за свои антибактериальные и противовоспалительные свойства.

Кроме того, многие люди используют эту пряность быту, и не зря. Например, кладут в банки с сушенными грибами, раскладывают по шкафам и даже жгут в доме (об этом читайте ниже).

Но мы предлагаем разложить лавровый лист на батареях. Дело в том, что он легко заменит… химические освежители воздуха или дорогие ароматизаторы для дома. Положите несколько штук на горячий радиатор, и через некоторое время вы почувствуете, как начинает выделяться аромат.

Особенно полезно будет положить лавровые листья на радиатор в спальне, так как они содержат такие расслабляющие вещества, как линалоол и эвгенол.

Достаточно менять листья раз в несколько дней, чтобы аромат оставался таким же насыщенным.

[info_b]Натуральный ароматизатор в виде лаврового листа стоит не слишком дорого. К примеру, в белорусских магазинах пакетик пряности (10-15 г) можно найти за 1,20-2 BYN (на момент написания материала). Такого может хватить на несколько недель, а то и на месяц. ([/info_b]

Фото: gazeta.pl

Кстати, для этой же цели подойдут и использованные чайные пакетики. Особенно если пропитать их кое-чем.

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Как еще применить лавровый лист?

У этой волшебной пряности есть еще десятки применений. О некоторых из них ранее писал Телеграф.

Например, можно разложить лавровые листья по кухонным шкафам и в банки с сушенными. Эффект просто фантастический.

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Кроме того, лавровый лист можно сжигать дома в красивой огнестойкой вазочке. Его тление сопровождается специфическим ароматом, и полезных свойств у этого запаха множество.

Новость Телеграф

И, конечно же, из лавра можно сделать полезный настой. Пьют его два раза в день, но не дольше 10 дней, после чего следует сделать перерыв.

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