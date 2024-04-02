Как белорусам вырастить пышную петунию? Сделайте так — и она будет цвести всё лето

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Опубликовано: 02.04.2024 10:45 , Обновлено: 02.04.2024

Петуния – один из самых эффектных и неприхотливых однолетников, за что его любят многие садоводы и огородники. Но чтобы вырастить пышную петунию, которая будет радовать великолепным цветением до заморозков, нужно уделить растению особое внимание. Узнали некоторые секреты, которые помогут белорусам вырастить роскошную петунию.

Немного о петунии

Петуния — это род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), происходящих из тропических регионов Южной Америки. Род включает в себя от 15 до 40 видов, которые могут достигать высоты от 10 см до 1 метра. Петунии используются в качестве садовых или балконных декоративных растений благодаря своим красивым крупным и ярким цветкам с разнообразной окраской.

В качестве комнатного растения петунию практически не используют, так как в помещении сложно обеспечить цветку нужное количество освещения и уровень влажности.

Достоинства и недостатки

Петуния — это растение, которое пользуется большой популярностью у садоводов благодаря своим многочисленным достоинствам.

Вот некоторые из них:

Многообразие сортов — петунии различаются формой куста, длиной побегов, формой, размерами, количеством и расцветками цветов.

— петунии различаются формой куста, длиной побегов, формой, размерами, количеством и расцветками цветов. Устойчивость к болезням — петунии устойчивы к большинству болезней растений, что сильно облегчает уход за ними.

— петунии устойчивы к большинству болезней растений, что сильно облегчает уход за ними. Длительное цветение . При правильном уходе петунии могут расти в течение всего лета и до заморозков. Это делает их отличным выбором для тех, кто хочет иметь цветущий сад в течение длительного времени.

. При правильном уходе петунии могут расти в течение всего лета и до заморозков. Это делает их отличным выбором для тех, кто хочет иметь цветущий сад в течение длительного времени. Универсальность. Петунии могут использоваться для создания различных композиций в саду. Их можно выращивать в горшках, подвесных корзинах, на клумбах, альпийских горках или использовать для украшения балконов и террас.

Однако у петуний есть и несколько недостатков:

Требовательность к освещению . Петунии нуждаются в большом количестве света, чтобы цвести обильно. Если света для растения недостаточно, оно будет плохо развиваться и цвести не так обильно, как могло бы при благоприятных условиях.

. Петунии нуждаются в большом количестве света, чтобы цвести обильно. Если света для растения недостаточно, оно будет плохо развиваться и цвести не так обильно, как могло бы при благоприятных условиях. Чувствительность к влажности . Петунии чувствительны к избыточной влажности, особенно в холодное время года. Если почва слишком влажная, корни растения могут загнить.

. Петунии чувствительны к избыточной влажности, особенно в холодное время года. Если почва слишком влажная, корни растения могут загнить. Необходимость регулярного полива . Петунии требуют регулярного полива, особенно в жаркую погоду.

Несмотря на эти недостатки, петунии остаются одним из самых популярных растений для сада благодаря своей красоте и простоте ухода.

Секреты выращивания пышной петунии

Петуния — очень эффектное растение, которое станет достойным украшением любого сада. Однако, чтобы она порадовала вас своим пышным цветением, нужно приложить некоторые усилия.

Выбор сорта

Сначала нужно определиться, где на участке будет расти петуния: на клумбах, в горшках или подвесных кашпо.

Для клумб и горшков лучше выбирать кустовые петунии, образующие компактные кусты высотой до полуметра. Для посадки в подвесные кашпо подойдут ампельные или каскадные сорта — они образуют побеги длиной до 1,5 – 2 метров.

Кроме того, чтобы вырастить пышную петунию, нужно выбирать сорта с обильным цветением и устойчивостью к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

При выборе семян петунии обращайте внимание на срок годности посевного материала. Лучше покупать семена у производителей с хорошей репутацией.

Подготовка рассады

Петунию можно вырастить тремя способами: из семян, из готовой рассады, из черенков.

Выращивание петунии из семян

В среднем растение начинает цвести через три месяца после появления всходов. Пророщенные в апреле семена петунии зацветут в середине лета.

Для рассады подойдёт рыхлый и лёгкий торфяной субстрат, но можно использовать и универсальный грунт. Ёмкость для рассады нужно заполнить так, чтобы сверху оставался примерно сантиметр свободного пространства. Слегка утрамбуйте почву и сделайте в ней бороздки глубиной 3-4 мм.

Так как семена у петунии очень мелкие, их удобнее сеять с помощью смоченной в воде зубочистки или кисточки. Многие производителя продают семена петуний в виде гранул. Семена нужно разложить в бороздки на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, присыпать тонким слоем грунта и опрыскать из пульверизатора. Затем следует прикрыть ёмкость с семенами стеклом или плёнкой, и поставить её в тёплое место с хорошим освещением. В идеале — под фитолампу, но можно использовать и обычную лампочку дневного света. Оптимальная температура для прорастания семян петунии составляет +20…+25 °C. Ежедневно нужно проветривать ёмкость и опрыскивать почву.

Пикировка петунии

Петуния — одно из растений, которое нуждается в пикировке (прищипывании стержневого корня). Пикировка позволяет растению нарастить мощную корневую систему. Кроме того, во время пикировки можно провести сортировку рассады и удалить слабые сеянцы, которые не дадут пышного цветения.

Пикировку производят после появления 3-4 настоящих листочков. Главный корень у сеянца прищипывают на одну треть и рассаживают рассаду по отдельным горшочкам. Пересаженные сеянцы поливают раствором любого укоренителя и помещают на несколько дней в тёплое место, но без досветки и подальше от солнечных лучей.

После 3-4 дней после пикировки рассаду петунии возвращают под фитолампу. Еженедельно сеянцы нужно подкармливать комплексными минеральными удобрениями с равным содержанием азота, калия и фосфора.

Если нет времени или желания выращивать петунию из семян, можно купить готовую рассаду. При выборе следует обратить внимание на следующие параметры:

рассада должна быть приземистой и компактной;

у кустика должно быть много мощных побегов;

отбраковывайте рассаду с тонкими и слишком вытянутыми цветоносами;

выбирайте растения с листьями насыщенного зелёного цвета, без пятен и светлых прожилок.

Ещё один способ выращивания петунии — черенкование. У маточного растения выбирают мощные боковые побеги и отрезают, отступив от верхушки 5-6 см. Затем удаляют нижние листья и сажают в грунт на глубину 2-2,5 см. Ёмкость с черенками нужно закрыть стеклом или плёнкой для создания парникового эффекта и поставить под фитолампу. Каждый день ёмкость необходимо открывать для проветривания и по мере необходимости увлажнять почву.

Черенки петунии укореняются примерно через неделю после посадки.

Уход за рассадой

Чтобы петуния радовала роскошным цветением, рассаде нужно обеспечить максимально комфортные условия для развития и роста.

Петуния не переносит переувлажнения корневой системы, но воду любит. Полив должен быть умеренным.

Освещение тоже играет одну из главных ролей для правильного развития петунии — растению требуется 12-часовой световой день. Температура в помещении должна быть в пределах 20–23 °C. При более низкой температуре развитие рассады замедлится, а при более высокой температуре побеги начнут слишком вытягиваться.

Желательно обеспечить растениям достаточно свободного места, чтобы они развивались равномерно, образуя побеги по кругу.

Прищипывание петунии

Чтобы стимулировать боковые побеги и образование большого количества цветов, у рассады петунии нужно прищипывать верхушечные части стеблей. Если этого не сделать вовремя, цветы будут завязываться на центральном стебле и пышного цветения не получится.

Прищипка проводится раз в месяц в период активного роста растения. Не нужно жалеть растение — «стрижка» идёт ему на пользу, стимулируя появление новых побегов, на которых появятся цветы. У взрослого растения желательно удалять отцветшие цветы, чтобы оно тратило силы не на созревание семян, а на формирование новых бутонов.

Пересадка рассады

Петуния быстро наращивает корневую систему, любит пересадки в более просторную ёмкость, а травмирование корешков стимулирует расти их ещё быстрее. Пересаживать растения нужно тогда, когда корни полностью оплетут земляной ком. Если петунию вовремя не пересадить, она может приостановить своё развитие.

Подкормка

Рассаду желательно подкармливать комплексными минеральными удобрениями, если только она не посажена в очень питательный грунт. После пересадки на открытый воздух петуния нуждается в регулярной подкормке для обильного цветения в течение всего лета. Для взрослых растений удобрения нужно чередовать: вносить в почву органические и минеральные удобрения по очереди.

Когда высаживать петунию на открытый воздух

Сроки высаживания рассады на клумбы или в кашпо разные для каждого региона. Ориентироваться нужно на погодные условия — днём температура воздуха должна быть не ниже 18 °C, а ночью — 5 °C. Для петуний нужно выбирать самые солнечные места.

Для каскадных и ампельных петуний необходимы кашпо большого объема — в них растения будут цвести обильно. Но сразу сажать рассаду в 5-литровые и более кашпо не нужно, иначе она будет тратить силы на осваивание корнями нового «дома». Лучше посадить петунии в небольшие кашпо объемом 2-2,5 литра и затем, когда растения подрастут, пересадить на постое место. Поливать взрослые растения нужно также, как и рассаду — по мере просыхания верхнего слоя почвы.

Приложите некоторые усилия, чтобы обеспечить петунии комфортные условия для развития, и она отблагодарит вас пышным и продолжительным цветением!

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