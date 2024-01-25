Как белорусам вырастить хурму в горшке? Вот через сколько могут появится фрукты

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Опубликовано: 25.01.2024 11:25 , Обновлено: 25.01.2024

Хурма не только вкусный и полезный фрукт — её ярко-оранжевые плоды могут стать украшением дома, если самостоятельно вырастить растение. Рассказываем, что для этого нужно и сколько ждать появление урожая.

Хурма (лат. Diōspyros) — это род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева. Название рода, Diospyros, происходит от греческого слова, которое можно перевести как «пища богов» или «божественный огонь». В русский язык слово «хурма» попало из фарси, где в оригинале звучит как خرمالو khormâlu — то есть «финиковая слива». Само слово خرما khormâ означает финик, слово آلو âlu — слива.

Вяленая хурма по вкусу напоминает финики, отсюда и произошло название хурмы кавказской на фарси. Затем это название распространилось на другие виды хурмы, в том числе и на восточную (японскую).

Считается, что хурму собирали в Китае более 2000 лет назад. В дальнейшем она была завезена в Японию и Корею. Сегодня эти три страны являются крупнейшими в мире производителями хурмы.

Хурма произрастает по всей Азии и в некоторых частях северной Индии, а также в некоторых частях южной Европы и Ближнего Востока. Один из видов хурмы, Diospyros virginiana, или американская хурма, произрастает в Соединённых Штатах.

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Интересные факты о хурме

Хурма — это фрукт, который произрастает на дереве, которое может достигать высоты до 10 метров.

Хурма имеет более 1000 сортов.

Хурма содержит много полезных веществ, таких как витамины А, С и Е, калий, магний и бета-каротин.

Хурма является низкокалорийным продуктом и может помочь контролировать вес.

Хурма также может помочь снизить уровень холестерина в крови и улучшить здоровье сердца благодаря высокому содержанию пектиновых волокон.

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В чем польза хурмы для здоровья

Хурма — это фрукт, который содержит множество полезных веществ для организма. Согласно Национальной базе данных питательных веществ Министерства сельского хозяйства США, хурма богата витамином А, витамином С, витамином Е и витаминами группы В (особенно витамином В6), а также пищевыми волокнами, марганцем, медью, магнием, калием и фосфором.

Вот подробнее про некоторые из них:

Витамин С. Плоды хурмы содержит большое количество витамина С, который помогает укрепить иммунную систему, и защищает организм от различных инфекций. Эксперт компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова отметила, что витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желёз.

Калий. Хурма богата калием, который помогает контролировать давление крови и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Бета-каротин. Содержащийся в хурме бета-каротин превращается в организме в витамин А, который необходим для здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек.

Клетчатка. Хурма — источник полезной для пищеварительной системы клетчаткой. Она не только помогает улучшить пищеварение, но и предотвращает запоры.

Антиоксиданты. Содержащиеся в хурме антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами.

Доктор медицины Poonam Sachdev посоветовал употреблять хурму для профилактики диабета, так как кожура фрукта содержит флавоноиды, которые доказали свои антидиабетические и антиоксидантные свойства. Они защищают от образования конечных продуктов гликирования (КПГ), вредных соединений, которые образуются, когда белок или жир соединяются с сахаром в крови.

Таким образом, употребление хурмы может помочь укрепить иммунную систему, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, улучшить пищеварение и защитить клетки организма от повреждений.

Легко ли вырастить хурму дома?

Хурма — субтропическое плодовое дерево, которое в природе произрастает в странах с тёплым климатом и любит повышенную влажность и жару. В квартире или в частном доме создать нужные для этого растения условия сложно. Для выращивания хурмы дома нужно учитывать следующие особенности:

Хорошее освещение. Хурма любит яркий солнечный свет, поэтому оптимальным местом для выращивания будет южная сторона квартиры или дома. Если растение разместить в недостаточно освещённом месте, это негативно скажется на его росте и способности плодоносить. Зимой хурме необходимо обеспечить дополнительное освещение.

Температура. Даже лёгкие морозы опасны для теплолюбивого растения, поэтому оптимальная температура для выращивания должна быть в диапазоне 18–25 °C. Нельзя допускать, чтобы температура в помещении, где находится растение, опускалась ниже 10°C.

Влажность. Хурма любит влажность, поэтому вам нужно будет регулярно опрыскивать дерево или поставить рядом с ним увлажнитель воздуха. Для этого растения оптимально подходит микроклимат закрытых помещений, например, теплиц или оранжерей.

Почва. Хурма предпочитает плодородную почву с нейтральной кислотностью, поэтому придётся подобрать для неё правильную почвенную смесь. Для обеспечения хорошей воздухопроницаемости грунта в него можно добавить песок.

Как вырастить хурму из косточек

Проще всего вырастить хурму самостоятельно из косточки, так как в продаже это растение практически не встречается.

Косточку нужно извлечь из спелого плода и посадить в небольшую ёмкость с землей. Почву лучше взять универсальную. Горшочек с косточкой нужно поместить в хорошо освещённое, тёплое место и регулярно поливать или опрыскивать почву, не допуская залива и пересыхания.

Когда косточка прорастет, за ростком нужно ухаживать, следуя рекомендациям ниже.

Можно вырастить растение и из семян, которые можно купить в интернете, в профильных онлайн-магазинах. Перед проращиванием семян хурмы их нужно подготовить:

Проверить на всхожесть и протравить. Семена опускают в раствор марганцовки и выдерживают в нём сутки. Всплывшие семена нужно удалить.

Обработать стимуляторами. Для ускорения проращивания и более быстрого роста сильных и здоровых корней садоводы рекомендуют обработать семена перед посадкой стимуляторами роста. Это может быть «Корневин», «Циркон» или «Эпин».

Начинать проращивать хурму из косточки или семян лучше всего зимой.

Уход за хурмой

Грамотный уход за растением заключается в регулярном поливе, удобрении, обрезке и пересадке по мере роста.

Полив

Растение требовательно к поливу, особенно в жаркие дни. Нельзя допускать сильного пересыхания почвы, иначе деревце может начать сбрасывать листву. Летом его следует поливать ежедневно, а зимой — через день или по мере просыхания почвы.

Удобрение

Для активного роста и плодоношения хурме нужны питательные вещества, поэтому удобрять растение нужно каждый месяц.

Обрезка

Для того чтобы сформировать красивую крону, хурму желательно обрезать, когда у неё сформируется достаточной высоты ствол. Обрезка способствует активации спящих почек, из которых формируются новые ветки. Также обрезка хурмы может ускорить плодоношение. Работы с формировкой кроны нужно проводить до начала активного роста растения — ранней весной.

Пересадка

В течение первых пяти лет хурму нужно пересаживать ежегодно в более просторный горшок. В дальнейшем пересадка производится по необходимости. Важно, чтобы растение полностью освоило горшок, заполнив его корнями — тогда оно будет быстро идти в рост. Но и долго держать деревце в ставшем тесном горшке не стоит, чтобы его развитие не замедлилось. Если корни растения проросли через дренажные отверстия, пора пересадить его в более просторный горшок. За несколько дней до пересадки рекомендуется опрыскать хурму препаратом «Эпин». Он поможет растению быстрее восстановиться от стресса, вызванного пересадкой.

Защита от вредителей и болезней

Хурма может поражаться паутинным клещом, мучнистым червецом, трипсами, щитовкой, корневой гнилью. Чтобы вовремя заметить начало заболевания или появление вредителей, растение нужно осматривать при каждом поливе. При обнаружении клеща, щитовки или трипсов растение нужно немедленно обработать мыльным раствором и каким-нибудь инсектицидом. Через несколько дней обработку нужно провести ещё раз, чтобы уничтожить личинок вредителей.

Чтобы растение не было поражено корневой гнилью, нужно соблюдать регулярный полив, не допуская ни чрезмерного пересыхания почвы, ни её залива. Как видите, выращивание хурмы дома требует определённых усилий и условий. Если вы хотите вырастить хурму, то вам следует заранее изучить все особенности её выращивания и ухода.

Через сколько на хурме появляются плоды

В природе хурма начинает плодоносить примерно через 3-4 года после посадки​. Однако точное время может варьироваться в зависимости от условий выращивания и сорта хурмы. Созревают плоды хурмы в октябре-ноябре, после того, когда листья на дереве опадут.

В домашних условиях, при соблюдении комфортных условий для растения , плоды на деревце должно появится также через 3-4 года, как и в природе.

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