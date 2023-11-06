Как вырастить дома тюльпаны в горшке? Сделайте так — и цветы могут появиться уже к 8 марта

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Опубликовано: 06.11.2023 08:38 , Обновлено: 28.04.2024

Тюльпаны — это красивые и нежные цветы, которые могут стать настоящим украшением любого дома. Они не только радуют глаз своими яркими оттенками, но и символизируют весну и новую жизнь. Если вы мечтаете о том, чтобы вырастить тюльпаны в домашних условиях, то этот материал для вас. Сделав все правильно, вы сможете насладиться их невероятно красивым цветением уже в марте. Правда, начать выгонку стоит уже сейчас — осенью. Что же для этого нужно кроме луковиц и как ухаживать за растениями во время их роста?

Экономим деньги на цветах к праздникам

И почему нас чаще всего привлекает то, что случается «не в сезон»? Помните подснежники зимой в сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев»? А как женщины радуются тюльпанам на 8 Марта – цветам, которым до распускания в натуральных условиях в нашем климате еще ой как далеко? Есть какая-то в этом магия.

Правда, «несезонные» цветочки «кусаются». В смысле, стоят дорого. А ведь можно значительно сэкономить на цветах к праздникам, если попробовать выращивать их самостоятельно – дома на подоконнике. А потом так и подарить – в горшочке. Или срезать и оформить в букет.

Разобрались, трудно ли «обмануть» тюльпаны, чтобы они, подумав, что уже пора, зацвели на подоконнике зимой или ранней весной.

Что понадобится?

1. Посадочный материал.

Если вы решили заняться выгонкой растений у себя дома, то посадочный материал надо отобрать уже летом или ранней осенью. Особенно если вы выращиваете тюльпаны на собственном участке. Однако, если вы не успели, попробуйте поискать луковицы в интернете. Их можно купить в некоторых онлайн-магазинах.

[info_b]Выгонка – это комплекс мер, который применяют для ускорения процесса вегетации растений. С его помощью можно заставить растения цвести в любое время года. Для выгонки обычно берут цветы с коротким периодом пробуждения. Это луковичные и мелколуковичные растения: гиацинты, нарциссы, тюльпаны, мускари, крокусы, пушкинии. Практически все луковичные растения, предназначенные для выгонки, поддаются общим правилам. Отличаются только сроки и условия их выращивания.[/info_b]

Специалисты советуют выбирать для посадки тяжелые луковицы диаметром 3,5-6 см. Мелкие для выгонки не подойдут – им просто не хватит сил для цветения. Луковицы должны быть без вмятин, повреждений, признаков болезни, достаточно упругие, не вялые.

Эти правила действуют и при покупке тюльпанов для выгонки. Осматривать их перед приобретением надо особенно тщательно.

2. Емкости для цветов.

Представьте, что тюльпаны у вас уже зацвели. В каких горшках или контейнерах вы ими хотите любоваться? Конечно же, в нарядных. Такие и стоит приобретать.

А что касается их характеристик, то специалисты утверждают:

лучше выбирать керамические, потому что они хорошо пропускают кислород;

в них обязательно должны быть дренажные отверстия – тюльпаны не любят застоя влаги и очень мокрой почвы;

для выгонки подходят как высокие, так и низкие горшки, большие и маленькие, но глубиной не менее 15 см. От их размера и диаметра будет зависеть, сколько луковиц посадить в один горшок.

3. Грунт для растений.

Лучше всего, говорят опытные цветоводы, взять специальный грунт для луковичных растений или нейтральный – для весенних цветов. Слабощелочная почва тоже подойдет. Впрочем, грунт можно приготовить и самостоятельно. Для этого понадобится:

5 частей садовой земли;

3 части перегноя;

1 часть песка;

1 часть торфа.

4. Дренаж.

Если самостоятельно сделать его не из чего (подходят мелкие камушки, шелуха семян подсолнечника и т.д.), покупаем готовый.

5. Препараты для обеззараживания почвы и луковиц.

Специалисты советуют приобрести «Максим» или «Фитоспорин». Также для земляной смеси подойдут раствор марганца или борной кислоты.

Еще грунт можно прожарить в духовке. Таким образом он тоже обеззараживается. Правда, сразу высаживать в него тюльпаны нельзя. Чтобы там восстановилась популяция полезных микроорганизмов, прожаренный грунт должен «отдохнуть» 2-3 недели. Следим за сроками!

6. Препараты для подкормки растений.

Они могут понадобиться, если придется по срокам «подогнать» выгонку тюльпанов. В основном, используют азотное и фосфорное удобрение.

7. Фитолампа.

Чтобы тюльпаны нормально развивались на подоконнике, а потом зацвели, им нужно не менее 10-12 часов светового дня. И даже если дни осенью-зимой-ранней весной будут солнечными, натурального освещения все равно не хватит.

Растения нужно досвечивать 3-5 часов – лампами дневного света или фитолампами, говорят специалисты.

Какие сорта не подведут?

Очень важно, готовясь к выгонке тюльпанов, выбрать те, которые с большей долей вероятности зацветут не в сезон. А на это способны далеко не все цветочки. Также от сорта будут зависеть и сроки цветения тюльпанов – плюс-минус к традиционным.

В зависимости от сроков выгонки тюльпаны подразделяются на:

ранние;

средние;

поздние.

Специалисты советуют обратить внимание на такие сорта:

Фринжит Элеганс;

Аристократ;

Скарборо;

Оксфорд;

Негрита;

Бриллиант Стар;

Темпл оф Бьюти;

Рекорд;

Лондон;

Диана.

Они же обращают особое внимание на сорт Парад Рекорд, который довольно неприхотлив в выращивании.

Также подходят для выгонки:

ранние низко- и среднерослые тюльпаны; могут быть с простой формой цветка или махровые;

раннецветущие класса «Триумф» – с крупными цветами, длиной стебля да 0,7 м;

низкие, с двойным расположением лепестков двухцветные растения сортов Кауфмана и Фостера.

Впрочем, не расстраивайтесь, если не удастся найти заявленные сорта. Тем интереснее будет вырастить что-то свое. Особенно, если решили заняться выгонкой тюльпанов в первый раз.

Когда садить?

Опытные цветоводы утверждают, что могут рассчитать момент цветения с точностью до недели! И получить шикарные букеты к Новому году, Дню влюбленных, 8 Марта, дню рождения.

Так, чтобы тюльпаны на подоконнике зацвели к 14 февраля, их садят в горшки в первых числах октября. А чтобы получить сюрприз на 8 Марта – с 15 по 20 октября [но если не хотите вырастить тюльпаны в этом году, ниже есть способ ускорить их рост].

Другие источники дают такие даты посадки:

ранняя выгонка (зацветут зимой, к Новому году, Рождеству) – в начале осени;

средняя (в январе, к 14 февраля) – в октябре;

поздняя (к 8 Марта) – в конце октября-ноябре.

Как посадить тюльпаны в горшок?

Тут тоже хватает своих правил, которые обязательно нужно соблюдать.

Перед посадкой аккуратно очищаем луковицы тюльпанов от коричневой оболочки – настолько, насколько возможно. Если что-то не снимается легким движением руки, силой этого делать не следует. Еще раз осматриваем луковицы на предмет гнили, повреждений, заболеваний. Берем только абсолютно здоровые на вид. Для обеззараживания тюльпанов помещаем их на 30 минут в крепкий раствор марганцовки или в раствор препаратов «Максим», «Фундазол», «Фитоспорин» (приготовить по инструкции на упаковке). Насыпаем на дно горшков дренаж слоем 2-3 см, заполняем подготовленным грунтом на 2/3. Можно пролить землю розовым раствором марганца, а затем присыпать сверху песком и землей. Или просто увлажнить грунт водой. Слегка вдавливаем в землю луковицы на расстоянии (внимание!) 2-3 см друг от друга и от стенок горшка. Таким образом, в горшок 15 см в диаметре можно посадить от 3 до 5 тюльпанов, в горшок диаметром 20-25 см – 5-7 тюльпанов.

Сверху посаженные тюльпаны присыпаем песком и землей. Кстати, в отличие от посадки в открытый грунт, здесь нет необходимости размещать луковицы на глубину, равную 1-3 диаметрам. Для поддержания влажности горшки ставим в полиэтиленовые пакеты (или затягиваем пленкой) и отправляем на охлаждение (это очень важный этап, который нельзя пропускать, иначе тюльпаны просто не зацветут) – в подвал или холодильник. Темнота тоже важна! Как говорят специалисты, «при температуре 5-9°С луковицы укореняются с октября по январь-февраль».

[info_b]Охлаждение луковиц тюльпанов – обязательная процедура. Она связана с тем, что эти растения нуждаются в фазе покоя, чтобы потом активно расти. Охлаждение создает искусственные условия для чередования этих фаз, чтобы тюльпаны успели накопить питательные вещества и энергию. Также это помогает защитить растения от инфекций, ограничивает активность насекомых, которые могут нанести вред тюльпанам.[/info_b]

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Как ухаживать?

Горшки, отправленные на охлаждение, нужно периодически проверять, проветривать тюльпаны, увлажнять почву при ее пересыхании, лучше из пульверизатора.

А за 3-4 недели до выбранного времени цветения (Новый год, 8 Марта и т.д.) емкости с растениями заносят в помещение и постепенно приучают к более высокой температуре (плюс 15-19°С) и хорошему освещению.

Впрочем, в первые 3 дня тюльпанам нужна температура не выше плюс 15°С. Следует также исключить попадание на растения прямых солнечных лучей, притенив горшки или сделав защитный экран, который должен пропускать свет.

Затем температуру увеличиваем до плюс 18°С и помещаем горшки на хорошо освещенный подоконник. Но поскольку в зимние и ранневесенние дни освещения недостаточно, подсвечиваем тюльпаны фитолампой.

Кстати, если снизить температуру на 2,5°С в течение суток, то начало цветения задержится на 1 день. А если ее увеличить до 20°С, тюльпаны зацветут раньше на 2-3 дня.

Поливаем тюльпаны как обычные комнатные цветы – не засушиваем землю и не заливаем. Вода перед поливом должна отстояться или пройти через фильтр.

Опытные цветоводы также советуют в первые 10 дней после переноса тюльпанов в теплое помещение чередовать поливы с подкормками. Можно брать 0,2% раствор кальциевой селитры или специальные жидкие удобрения.

И здесь важно не перекормить растения, иначе они не зацветут. Соблюдаем дозировку!

Словом, чтобы тюльпаны проросли, им необходимо «пройти через основные этапы – посадку, хранение в прохладном месте и своевременное помещение к лучам теплого солнца».

Что делать, чтобы ускорить рост тюльпанов?

Если вы, решив посадить тюльпаны на выгонку, понимаете, что в выбранный вами срок они не зацветут, можно применить маленькие хитрости.

Так, Елена Прокопенко, коллекционер растений из Бреста, как-то «провела эксперимент с экстренной выгонкой тюльпанов и гиацинтов» к 8 Марта. Она посоветовала взять непосаженные луковицы или даже выкопать тюльпаны с цветника в декабре, если температура плюсовая. Последние должны быть уже с корнями.

Далее – посадка по описанной выше технологии, только верхушки луковиц цветовод советует оставить на поверхности. Темнота и холод цветочкам все равно нужны! А открывать горшки (уже с ростками) надо в феврале.

Елена Прокопенко также посоветовала внести с первым поливом азотное удобрение – 1 ч.л. на 2,5 л воды, что поможет тюльпанам за пару недель нарастить зелень. А непосредственно для выгонки бутонов луковицы надо подкормить раствором фосфорного удобрения (по инструкции). И обеспечить горшкам температуру в 20°С.

Проблемы будут?!

Конечно, любой цветовод, особенно начинающий, при выращивании тюльпанов на подоконнике может столкнуться с самыми разными проблемами. И иногда их не исправить уходом (а иногда можно).

Например:

Листья начинают желтеть. Это может происходить из-за сквозняков, редкого полива, недостатка света. Листья вялые и вытянутые. Значит, вы обеспечили неправильный световой режим. Скорее всего, тюльпаны слишком долго стояли в темноте. Или на втором этапе выгонки было мало света. Тюльпаны растут медленно. Наверное, горшки с луковицами не додержали в темноте. Несмотря на все сроки, растения не зацветают. Скорее всего, на первом этапе в помещении было слишком тепло (выше 4-6°С). Или полив был недостаточным. Возможно, луковицы взяли мелкие, низкого качества. Цветки получаются деформированными. Значит, во время укоренения луковиц в темноте и холоде на них попадал свет, а температура поднималась выше 4-6°С.

Но если вы были внимательными и этого не допустили, то тюльпаны обязательно порадуют вас цветением не в сезон.

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