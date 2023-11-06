Как вырастить дома тюльпаны в горшке? Сделайте так — и цветы могут появиться уже к 8 марта
Тюльпаны — это красивые и нежные цветы, которые могут стать настоящим украшением любого дома. Они не только радуют глаз своими яркими оттенками, но и символизируют весну и новую жизнь. Если вы мечтаете о том, чтобы вырастить тюльпаны в домашних условиях, то этот материал для вас. Сделав все правильно, вы сможете насладиться их невероятно красивым цветением уже в марте. Правда, начать выгонку стоит уже сейчас — осенью. Что же для этого нужно кроме луковиц и как ухаживать за растениями во время их роста?
Экономим деньги на цветах к праздникам
И почему нас чаще всего привлекает то, что случается «не в сезон»? Помните подснежники зимой в сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев»? А как женщины радуются тюльпанам на 8 Марта – цветам, которым до распускания в натуральных условиях в нашем климате еще ой как далеко? Есть какая-то в этом магия.
Правда, «несезонные» цветочки «кусаются». В смысле, стоят дорого. А ведь можно значительно сэкономить на цветах к праздникам, если попробовать выращивать их самостоятельно – дома на подоконнике. А потом так и подарить – в горшочке. Или срезать и оформить в букет.
Разобрались, трудно ли «обмануть» тюльпаны, чтобы они, подумав, что уже пора, зацвели на подоконнике зимой или ранней весной.
Что понадобится?
1. Посадочный материал.
Если вы решили заняться выгонкой растений у себя дома, то посадочный материал надо отобрать уже летом или ранней осенью. Особенно если вы выращиваете тюльпаны на собственном участке. Однако, если вы не успели, попробуйте поискать луковицы в интернете. Их можно купить в некоторых онлайн-магазинах.
[info_b]Выгонка – это комплекс мер, который применяют для ускорения процесса вегетации растений. С его помощью можно заставить растения цвести в любое время года. Для выгонки обычно берут цветы с коротким периодом пробуждения. Это луковичные и мелколуковичные растения: гиацинты, нарциссы, тюльпаны, мускари, крокусы, пушкинии. Практически все луковичные растения, предназначенные для выгонки, поддаются общим правилам. Отличаются только сроки и условия их выращивания.[/info_b]
Специалисты советуют выбирать для посадки тяжелые луковицы диаметром 3,5-6 см. Мелкие для выгонки не подойдут – им просто не хватит сил для цветения. Луковицы должны быть без вмятин, повреждений, признаков болезни, достаточно упругие, не вялые.
Эти правила действуют и при покупке тюльпанов для выгонки. Осматривать их перед приобретением надо особенно тщательно.
2. Емкости для цветов.
Представьте, что тюльпаны у вас уже зацвели. В каких горшках или контейнерах вы ими хотите любоваться? Конечно же, в нарядных. Такие и стоит приобретать.
А что касается их характеристик, то специалисты утверждают:
- лучше выбирать керамические, потому что они хорошо пропускают кислород;
- в них обязательно должны быть дренажные отверстия – тюльпаны не любят застоя влаги и очень мокрой почвы;
- для выгонки подходят как высокие, так и низкие горшки, большие и маленькие, но глубиной не менее 15 см. От их размера и диаметра будет зависеть, сколько луковиц посадить в один горшок.
3. Грунт для растений.
Лучше всего, говорят опытные цветоводы, взять специальный грунт для луковичных растений или нейтральный – для весенних цветов. Слабощелочная почва тоже подойдет. Впрочем, грунт можно приготовить и самостоятельно. Для этого понадобится:
- 5 частей садовой земли;
- 3 части перегноя;
- 1 часть песка;
- 1 часть торфа.
4. Дренаж.
Если самостоятельно сделать его не из чего (подходят мелкие камушки, шелуха семян подсолнечника и т.д.), покупаем готовый.
5. Препараты для обеззараживания почвы и луковиц.
Специалисты советуют приобрести «Максим» или «Фитоспорин». Также для земляной смеси подойдут раствор марганца или борной кислоты.
Еще грунт можно прожарить в духовке. Таким образом он тоже обеззараживается. Правда, сразу высаживать в него тюльпаны нельзя. Чтобы там восстановилась популяция полезных микроорганизмов, прожаренный грунт должен «отдохнуть» 2-3 недели. Следим за сроками!
6. Препараты для подкормки растений.
Они могут понадобиться, если придется по срокам «подогнать» выгонку тюльпанов. В основном, используют азотное и фосфорное удобрение.
7. Фитолампа.
Чтобы тюльпаны нормально развивались на подоконнике, а потом зацвели, им нужно не менее 10-12 часов светового дня. И даже если дни осенью-зимой-ранней весной будут солнечными, натурального освещения все равно не хватит.
Растения нужно досвечивать 3-5 часов – лампами дневного света или фитолампами, говорят специалисты.
Какие сорта не подведут?
Очень важно, готовясь к выгонке тюльпанов, выбрать те, которые с большей долей вероятности зацветут не в сезон. А на это способны далеко не все цветочки. Также от сорта будут зависеть и сроки цветения тюльпанов – плюс-минус к традиционным.
В зависимости от сроков выгонки тюльпаны подразделяются на:
- ранние;
- средние;
- поздние.
Специалисты советуют обратить внимание на такие сорта:
- Фринжит Элеганс;
- Аристократ;
- Скарборо;
- Оксфорд;
- Негрита;
- Бриллиант Стар;
- Темпл оф Бьюти;
- Рекорд;
- Лондон;
- Диана.
Они же обращают особое внимание на сорт Парад Рекорд, который довольно неприхотлив в выращивании.
Также подходят для выгонки:
- ранние низко- и среднерослые тюльпаны; могут быть с простой формой цветка или махровые;
- раннецветущие класса «Триумф» – с крупными цветами, длиной стебля да 0,7 м;
- низкие, с двойным расположением лепестков двухцветные растения сортов Кауфмана и Фостера.
Впрочем, не расстраивайтесь, если не удастся найти заявленные сорта. Тем интереснее будет вырастить что-то свое. Особенно, если решили заняться выгонкой тюльпанов в первый раз.
Когда садить?
Опытные цветоводы утверждают, что могут рассчитать момент цветения с точностью до недели! И получить шикарные букеты к Новому году, Дню влюбленных, 8 Марта, дню рождения.
Так, чтобы тюльпаны на подоконнике зацвели к 14 февраля, их садят в горшки в первых числах октября. А чтобы получить сюрприз на 8 Марта – с 15 по 20 октября [но если не хотите вырастить тюльпаны в этом году, ниже есть способ ускорить их рост].
Другие источники дают такие даты посадки:
- ранняя выгонка (зацветут зимой, к Новому году, Рождеству) – в начале осени;
- средняя (в январе, к 14 февраля) – в октябре;
- поздняя (к 8 Марта) – в конце октября-ноябре.
Как посадить тюльпаны в горшок?
Тут тоже хватает своих правил, которые обязательно нужно соблюдать.
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Перед посадкой аккуратно очищаем луковицы тюльпанов от коричневой оболочки – настолько, насколько возможно. Если что-то не снимается легким движением руки, силой этого делать не следует.
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Еще раз осматриваем луковицы на предмет гнили, повреждений, заболеваний. Берем только абсолютно здоровые на вид.
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Для обеззараживания тюльпанов помещаем их на 30 минут в крепкий раствор марганцовки или в раствор препаратов «Максим», «Фундазол», «Фитоспорин» (приготовить по инструкции на упаковке).
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Насыпаем на дно горшков дренаж слоем 2-3 см, заполняем подготовленным грунтом на 2/3. Можно пролить землю розовым раствором марганца, а затем присыпать сверху песком и землей. Или просто увлажнить грунт водой.
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Слегка вдавливаем в землю луковицы на расстоянии (внимание!) 2-3 см друг от друга и от стенок горшка. Таким образом, в горшок 15 см в диаметре можно посадить от 3 до 5 тюльпанов, в горшок диаметром 20-25 см – 5-7 тюльпанов.
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Сверху посаженные тюльпаны присыпаем песком и землей. Кстати, в отличие от посадки в открытый грунт, здесь нет необходимости размещать луковицы на глубину, равную 1-3 диаметрам.
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Для поддержания влажности горшки ставим в полиэтиленовые пакеты (или затягиваем пленкой) и отправляем на охлаждение (это очень важный этап, который нельзя пропускать, иначе тюльпаны просто не зацветут) – в подвал или холодильник. Темнота тоже важна! Как говорят специалисты, «при температуре 5-9°С луковицы укореняются с октября по январь-февраль».
[info_b]Охлаждение луковиц тюльпанов – обязательная процедура. Она связана с тем, что эти растения нуждаются в фазе покоя, чтобы потом активно расти. Охлаждение создает искусственные условия для чередования этих фаз, чтобы тюльпаны успели накопить питательные вещества и энергию. Также это помогает защитить растения от инфекций, ограничивает активность насекомых, которые могут нанести вред тюльпанам.[/info_b]
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Как ухаживать?
Горшки, отправленные на охлаждение, нужно периодически проверять, проветривать тюльпаны, увлажнять почву при ее пересыхании, лучше из пульверизатора.
А за 3-4 недели до выбранного времени цветения (Новый год, 8 Марта и т.д.) емкости с растениями заносят в помещение и постепенно приучают к более высокой температуре (плюс 15-19°С) и хорошему освещению.
Впрочем, в первые 3 дня тюльпанам нужна температура не выше плюс 15°С. Следует также исключить попадание на растения прямых солнечных лучей, притенив горшки или сделав защитный экран, который должен пропускать свет.
Затем температуру увеличиваем до плюс 18°С и помещаем горшки на хорошо освещенный подоконник. Но поскольку в зимние и ранневесенние дни освещения недостаточно, подсвечиваем тюльпаны фитолампой.
Кстати, если снизить температуру на 2,5°С в течение суток, то начало цветения задержится на 1 день. А если ее увеличить до 20°С, тюльпаны зацветут раньше на 2-3 дня.
Поливаем тюльпаны как обычные комнатные цветы – не засушиваем землю и не заливаем. Вода перед поливом должна отстояться или пройти через фильтр.
Опытные цветоводы также советуют в первые 10 дней после переноса тюльпанов в теплое помещение чередовать поливы с подкормками. Можно брать 0,2% раствор кальциевой селитры или специальные жидкие удобрения.
И здесь важно не перекормить растения, иначе они не зацветут. Соблюдаем дозировку!
Словом, чтобы тюльпаны проросли, им необходимо «пройти через основные этапы – посадку, хранение в прохладном месте и своевременное помещение к лучам теплого солнца».
Что делать, чтобы ускорить рост тюльпанов?
Если вы, решив посадить тюльпаны на выгонку, понимаете, что в выбранный вами срок они не зацветут, можно применить маленькие хитрости.
Так, Елена Прокопенко, коллекционер растений из Бреста, как-то «провела эксперимент с экстренной выгонкой тюльпанов и гиацинтов» к 8 Марта. Она посоветовала взять непосаженные луковицы или даже выкопать тюльпаны с цветника в декабре, если температура плюсовая. Последние должны быть уже с корнями.
Далее – посадка по описанной выше технологии, только верхушки луковиц цветовод советует оставить на поверхности. Темнота и холод цветочкам все равно нужны! А открывать горшки (уже с ростками) надо в феврале.
Елена Прокопенко также посоветовала внести с первым поливом азотное удобрение – 1 ч.л. на 2,5 л воды, что поможет тюльпанам за пару недель нарастить зелень. А непосредственно для выгонки бутонов луковицы надо подкормить раствором фосфорного удобрения (по инструкции). И обеспечить горшкам температуру в 20°С.
Проблемы будут?!
Конечно, любой цветовод, особенно начинающий, при выращивании тюльпанов на подоконнике может столкнуться с самыми разными проблемами. И иногда их не исправить уходом (а иногда можно).
Например:
- Листья начинают желтеть. Это может происходить из-за сквозняков, редкого полива, недостатка света.
- Листья вялые и вытянутые. Значит, вы обеспечили неправильный световой режим. Скорее всего, тюльпаны слишком долго стояли в темноте. Или на втором этапе выгонки было мало света.
- Тюльпаны растут медленно. Наверное, горшки с луковицами не додержали в темноте.
- Несмотря на все сроки, растения не зацветают. Скорее всего, на первом этапе в помещении было слишком тепло (выше 4-6°С). Или полив был недостаточным. Возможно, луковицы взяли мелкие, низкого качества.
- Цветки получаются деформированными. Значит, во время укоренения луковиц в темноте и холоде на них попадал свет, а температура поднималась выше 4-6°С.
Но если вы были внимательными и этого не допустили, то тюльпаны обязательно порадуют вас цветением не в сезон.
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