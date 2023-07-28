Как белорусам вырастить дома ананас? Начать нужно прямо сейчас

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Опубликовано: 28.07.2023 13:31 , Обновлено: 12.09.2023

Ананас — экзотический фрукт, но его на самом деле белорусы смогут его вырастить и дома. Это не так сложно, как кажется. Посмотрите, как правильно посадить ананас и что нужно сделать, чтобы он прижился в домашних условиях.

Ананасы растут в местах, где температура не опускается ниже 20°C. Плантации этих сладких и сочных фруктов расположены, в частности, в Бразилии, Таиланде, Мексике и на Гавайях.

В Беларуси их нельзя вырастить на полях, но можно успешно получить свой собственный экземпляр в домашних условиях. Что нужно сделать, чтобы растение не только зацвело, но и дало плоды?

Как выбрать ананас?

Чтобы вырастить ананас в домашних условиях, сначала нужно купить фрукт в магазине. Выбирать следует спелый, но еще свежий экземпляр.

Самый простой способ определить состояние плода — найти самый маленький листик в середине его хвоста. Если при потягивании он выходит без проблем, это означает, что ананас созрел. Если же листик крепко держится, значит, фрукт еще не созрел.

При выборе плода также следует убедиться, что листья не повреждены. Это очень важно, так как именно они понадобятся для выращивания ананаса в домашних условиях.

Как посадить ананас?

Когда вы купили ананас, необходимо отделить от него хвост из листьев и отварить его для посадки.

Возьмитесь за листья и открутите их. Отделите 2-3 слоя нижних листьев, чтобы обнажить стебель. Затем отложите его в сторону для просушки на 2 дня.

По истечении этого времени поместите хвост в посуду с водой. Поставьте в светлое теплое место (но не прямо на солнце). Можно опрыскивать листья водой.

Оставьте листья в воде до тех пор, пока у него не отрастут корни (это займет несколько дней).

Когда хвост пустит корни, пересадите его в горшок диаметром 12-14 см. На дно положите дренаж, чтобы предотвратить загнивание корней. Затем насыпьте в горшок немного универсальной почвы.

Как ухаживать за ананасом?

Когда ананас подрастет в горшке, за ним нужно правильно ухаживать.

Поливают плоды 2-3 раза в неделю, а зимой только раз в неделю. Всегда наливайте воду внутрь листьев. Можно опрыскивать их все время, потому что ананасы любят влагу.

Используйте удобрение из банановой кожуры для подкормки ананасов.

Когда вы заметите новые листья в середине хвоста, это признак того, что ананас прижился. Теперь вы можете переместить его на солнечный подоконник.

Через несколько недель растение должно пустить стебель, на котором появится цветок. Тогда из него может вырасти плод, который при хороших условиях созреет примерно через год.

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