Зачем белорусам пить настой из лаврового листа? Уже через 10 дней увидите результат

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Опубликовано: 30.06.2023 08:00 , Обновлено: 20.10.2023

Приготовление настоя лаврового листа с добавлением одной конкретной специи стоит недорого и может сделать многое для нашего здоровья. Более того, у многих белорусов, вероятно, уже есть необходимые ингредиенты на кухне.

И лавровый лист, и гвоздика славятся своими целебными свойствами. В то время как по отдельности они очень хорошо действуют на наш организм, настой, приготовленный из обеих этих специй, будет иметь еще лучший эффект.

Обычно большинство людей готовят только настой лаврового листа — этот напиток, однако, стоит обогатить гвоздикой, которая тоже приносит много пользы организму, но и улучшает вкус. Если, с другой стороны, вы не являетесь поклонником лавра, вы можете приготовить только настой из гвоздики.

Пьют настой два раза в день, но не дольше 10 дней, после чего следует сделать перерыв.

Укрепит иммунитет

Настой лаврового листа и гвоздики укрепит организм. Это питье — отличный способ повысить иммунитет. Оба ингредиента обладают антибактериальным эффектом.

Поможет такой чай и при респираторных заболеваниях, поэтому к нему стоит тянуться при легких инфекциях, особенно в сезон гриппа, когда у нас снижен иммунитет.

Кроме того, этот напиток помогает вывести из организма токсины, которые нагружают печень и почки.

Обезболивающий напиток

Такой чай из лаврового листа и гвоздики также принесет облегчение людям, страдающим от болей в суставах.

Он будет находкой и при болях в спине. Но не стоит отказываться от привычек, которые ее устраняют — питье отвара не заменит должного лечения.

Обе специи могут помочь при этих недугах, поскольку содержат ряд ценных ингредиентов, таких как флавоноиды, дубильные вещества и пектины. Они также богаты эвгенолом, органическим соединением, обладающим природными болеутоляющими свойствами. Сочетание этих специй в виде настоя создает «средство» с обезболивающим и противовоспалительным действием.

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Ускоряют обмен веществ

Этот дуэт, состоящий из лаврового листа и гвоздики, также поддерживает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Это связано с тем, что лавровый лист действует как натуральное мочегонное средство, а дополнительно обладает очищающими свойствами, что выводит токсины из нашего организма.

В свою очередь гвоздика улучшает пищеварение и предотвращает проблемы с несварением, чувством тяжести или изжогой. Согласно исследованиям, лавровый лист также может снижать уровень сахара в крови и снижать уровень «плохого» холестерина.

Кому нельзя пить этот чай?

Помните, что настой не является основной формой лечения вышеперечисленных недугов, его можно использовать только в качестве дополнения.

К тому же такой настой из-за лаврового листа нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, так как может возникнуть взаимодействие между содержащимися в них веществами и пряностью.

Пожилым людям тоже следует быть осторожными – прежде чем тянуться к этому напитку, стоит проконсультироваться о своих намерениях с лечащим врачом.

Его также нельзя пить детям, беременным и кормящим женщинам, поскольку нет исследований, определяющих его влияние на плод и развитие ребенка.

Как приготовить настой из лаврового листа и гвоздики?

Приготовить такой настой из лаврового листа и гвоздики можно в мгновение ока. Это займет всего 5 минут

Ингредиенты:

2 лавровых листа,

300 мл воды,

3 гвоздики.

Способ приготовления:

Залейте лавровый лист водой.

Готовьте все это около 5 минут на средней мощности конфорки.

Через 5 минут снимите кастрюлю с огня и добавьте гвоздику.

Накройте настой и оставьте на 15 минут.

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