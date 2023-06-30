Telegraf.news
ru

Зачем белорусам пить настой из лаврового листа? Уже через 10 дней увидите результат

Зачем белорусам пить настой из лаврового листа? Уже через 10 дней увидите результат
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Приготовление настоя лаврового листа с добавлением одной конкретной специи стоит недорого и может сделать многое для нашего здоровья. Более того, у многих белорусов, вероятно, уже есть необходимые ингредиенты на кухне.

И лавровый лист, и гвоздика славятся своими целебными свойствами. В то время как по отдельности они очень хорошо действуют на наш организм, настой, приготовленный из обеих этих специй, будет иметь еще лучший эффект.

Обычно большинство людей готовят только настой лаврового листа — этот напиток, однако, стоит обогатить гвоздикой, которая тоже приносит много пользы организму, но и улучшает вкус. Если, с другой стороны, вы не являетесь поклонником лавра, вы можете приготовить только настой из гвоздики.

Пьют настой два раза в день, но не дольше 10 дней, после чего следует сделать перерыв.

Укрепит иммунитет

Настой лаврового листа и гвоздики укрепит организм. Это питье — отличный способ повысить иммунитет. Оба ингредиента обладают антибактериальным эффектом.

Поможет такой чай и при респираторных заболеваниях, поэтому к нему стоит тянуться при легких инфекциях, особенно в сезон гриппа, когда у нас снижен иммунитет.

Кроме того, этот напиток помогает вывести из организма токсины, которые нагружают печень и почки.

Обезболивающий напиток

Такой чай из лаврового листа и гвоздики также принесет облегчение людям, страдающим от болей в суставах.

Он будет находкой и при болях в спине. Но не стоит отказываться от привычек, которые ее устраняют — питье отвара не заменит должного лечения.

Обе специи могут помочь при этих недугах, поскольку содержат ряд ценных ингредиентов, таких как флавоноиды, дубильные вещества и пектины. Они также богаты эвгенолом, органическим соединением, обладающим природными болеутоляющими свойствами. Сочетание этих специй в виде настоя создает «средство» с обезболивающим и противовоспалительным действием.

99% людей не знают, зачем класть рис и лавровый лист в банку с сушеными грибами

Ускоряют обмен веществ

Этот дуэт, состоящий из лаврового листа и гвоздики, также поддерживает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Это связано с тем, что лавровый лист действует как натуральное мочегонное средство, а дополнительно обладает очищающими свойствами, что выводит токсины из нашего организма.

В свою очередь гвоздика улучшает пищеварение и предотвращает проблемы с несварением, чувством тяжести или изжогой. Согласно исследованиям, лавровый лист также может снижать уровень сахара в крови и снижать уровень «плохого» холестерина.

Кому нельзя пить этот чай?

Помните, что настой не является основной формой лечения вышеперечисленных недугов, его можно использовать только в качестве дополнения.

К тому же такой настой из-за лаврового листа нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, так как может возникнуть взаимодействие между содержащимися в них веществами и пряностью.

Пожилым людям тоже следует быть осторожными – прежде чем тянуться к этому напитку, стоит проконсультироваться о своих намерениях с лечащим врачом.

Его также нельзя пить детям, беременным и кормящим женщинам, поскольку нет исследований, определяющих его влияние на плод и развитие ребенка.

Как приготовить настой из лаврового листа и гвоздики?

Приготовить такой настой из лаврового листа и гвоздики можно в мгновение ока. Это займет всего 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 лавровых листа,
  • 300 мл воды,
  • 3 гвоздики.

Способ приготовления:

  • Залейте лавровый лист водой.
  • Готовьте все это около 5 минут на средней мощности конфорки.
  • Через 5 минут снимите кастрюлю с огня и добавьте гвоздику.
  • Накройте настой и оставьте на 15 минут.

Не жжете дома лавровый лист? Напрасно. Узнали, когда это делать полезно и нужно

Лавровый лист стоит недорого, продается в каждом магазине, и все знают, что его используют при готовке мясных блюд, супов, в мариновании и засаливании. Но его можно и просто сжигать дома в красивой огнестойкой вазочке. Зачем?

Новость Телеграф

Темы: