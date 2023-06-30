Зачем белорусам пить настой из лаврового листа? Уже через 10 дней увидите результат
Приготовление настоя лаврового листа с добавлением одной конкретной специи стоит недорого и может сделать многое для нашего здоровья. Более того, у многих белорусов, вероятно, уже есть необходимые ингредиенты на кухне.
И лавровый лист, и гвоздика славятся своими целебными свойствами. В то время как по отдельности они очень хорошо действуют на наш организм, настой, приготовленный из обеих этих специй, будет иметь еще лучший эффект.
Обычно большинство людей готовят только настой лаврового листа — этот напиток, однако, стоит обогатить гвоздикой, которая тоже приносит много пользы организму, но и улучшает вкус. Если, с другой стороны, вы не являетесь поклонником лавра, вы можете приготовить только настой из гвоздики.
Пьют настой два раза в день, но не дольше 10 дней, после чего следует сделать перерыв.
Укрепит иммунитет
Настой лаврового листа и гвоздики укрепит организм. Это питье — отличный способ повысить иммунитет. Оба ингредиента обладают антибактериальным эффектом.
Поможет такой чай и при респираторных заболеваниях, поэтому к нему стоит тянуться при легких инфекциях, особенно в сезон гриппа, когда у нас снижен иммунитет.
Кроме того, этот напиток помогает вывести из организма токсины, которые нагружают печень и почки.
Обезболивающий напиток
Такой чай из лаврового листа и гвоздики также принесет облегчение людям, страдающим от болей в суставах.
Он будет находкой и при болях в спине. Но не стоит отказываться от привычек, которые ее устраняют — питье отвара не заменит должного лечения.
Обе специи могут помочь при этих недугах, поскольку содержат ряд ценных ингредиентов, таких как флавоноиды, дубильные вещества и пектины. Они также богаты эвгенолом, органическим соединением, обладающим природными болеутоляющими свойствами. Сочетание этих специй в виде настоя создает «средство» с обезболивающим и противовоспалительным действием.
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Ускоряют обмен веществ
Этот дуэт, состоящий из лаврового листа и гвоздики, также поддерживает пищеварение и ускоряет обмен веществ. Это связано с тем, что лавровый лист действует как натуральное мочегонное средство, а дополнительно обладает очищающими свойствами, что выводит токсины из нашего организма.
В свою очередь гвоздика улучшает пищеварение и предотвращает проблемы с несварением, чувством тяжести или изжогой. Согласно исследованиям, лавровый лист также может снижать уровень сахара в крови и снижать уровень «плохого» холестерина.
Кому нельзя пить этот чай?
Помните, что настой не является основной формой лечения вышеперечисленных недугов, его можно использовать только в качестве дополнения.
К тому же такой настой из-за лаврового листа нельзя сочетать с некоторыми лекарствами, так как может возникнуть взаимодействие между содержащимися в них веществами и пряностью.
Пожилым людям тоже следует быть осторожными – прежде чем тянуться к этому напитку, стоит проконсультироваться о своих намерениях с лечащим врачом.
Его также нельзя пить детям, беременным и кормящим женщинам, поскольку нет исследований, определяющих его влияние на плод и развитие ребенка.
Как приготовить настой из лаврового листа и гвоздики?
Приготовить такой настой из лаврового листа и гвоздики можно в мгновение ока. Это займет всего 5 минут
Ингредиенты:
- 2 лавровых листа,
- 300 мл воды,
- 3 гвоздики.
Способ приготовления:
- Залейте лавровый лист водой.
- Готовьте все это около 5 минут на средней мощности конфорки.
- Через 5 минут снимите кастрюлю с огня и добавьте гвоздику.
- Накройте настой и оставьте на 15 минут.
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