Зачем некоторые кладут лавровые листья под подушку? Узнали о их "волшебных" свойствах

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Опубликовано: 20.10.2023 11:21 , Обновлено: 20.10.2023

Лавровый лист — популярная пряность, у которой есть множество полезных свойств. Многие люди используют их не только в кулинарии, но и в быту. А некоторые даже приписывают им необычные свойства. Это просто суеверие или нечто большее?

Лавровые листья, как правило, часто бросают для ароматизации супов, тушеных блюд и соусов. Помимо уникального вкуса, они обладают еще и полезными свойствами — способствуют нормальной работе печени и оказывают благотворное влияние на суставы.

[info_b]Однако употреблять их нужно умеренно, иначе они могут оказать токсическое действие.[/info_b]

“Таинственная” сила лаврового листа

Некоторые люди считают, что лавровый лист способен притягивать деньги и предсказывать судьбу. Кто-то кладет их ночью под подушку, а кто-то использует, чтобы привлечь деньги и отпугнуть негативную энергию.

Расскажем немного подробнее о “магических” свойствах лаврового листа, а ниже вы найдете более практические советы.

Сон и релаксация. Люди считают, что если положить лавровый лист под подушку, то благодаря его антистрессовым и успокаивающим свойствам можно спокойно уснуть.

Денежный амулет. По аналогии с традицией класть в кошелек кошачьи усы, некоторые полагают, что если спрятать лавровый лист в кошельке, то это привлечет богатство и финансовый рост.

Отпугивание негативной энергии . Сжигание лаврового листа, как это делали древние греки с благовониями, по мнению некоторых, оказывает успокаивающее действие, улучшает самочувствие и приносит расслабление.

Но если вы не суеверный человек, лавровый лист, в любом случае, незаменимая в доме пряность. Сейчас расскажем, почему.

От чего спасает лавровый лист?

Например, многие советую жечь в доме эту пряность, потому что тление листьев сопровождается специфическим ароматом. И полезных свойств у этого запаха множество. Например, аромат возвращает свежесть в помещение, где разделывали и ели рыбу, или где стоит кошачий лоток. Но не только.

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Также можно разложить лавровые листья по кухонным шкафам и в банки с сушенными. Эффект просто фантастический.

99% людей не знают, зачем класть рис и лавровый лист в банку с сушеными грибами

Кроме того, осенью и зимой лавровые листья стоит разложить на батареях в доме. Так он легко заменит… химические освежители воздуха или дорогие ароматизаторы для дома.

Зачем раскладывать лавровые листы на батарее? Помогут справится с неприятной проблемой