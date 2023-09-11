Выбрасываете рыбьи головы? Зря. Нашли 3 способа применить их с пользой

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Опубликовано: 11.09.2023 11:53 , Обновлено: 08.08.2024

При чистке рыбы часто возникает проблема — куда девать головы? Обычно их выбрасывают или отдают на съедение домашним животным. Однако существует лучший способ, о котором догадываются не все. Раскрываем секрет, а также делимся рецептами, что можно приготовить из рыбьей головы.

Закопайте их на огороде

Из рыбьих голов можно сделать хорошее… удобрение. О нем знают лишь опытные садоводы. Такое средство содержит много веществ, которые питают почву и обеспечивают богатый, красивый урожай.

Как же приготовить такое удобрение? Все очень просто: выкопайте яму, положите рыбью голову, присыпьте почвой и посадите рассаду.

[info_b]Кстати, хорошим выбором будут мелкие виды морских рыб.[/info_b]

Дело в том, что в процессе разложения рыба начинает выделять в почву питательные вещества, которые служат естественным удобрением для растений. Такое питательное вещество поддержит, в частности, томаты, огурцы и перцы. Если в почве есть рыба, то вскоре в ней появятся и дождевые черви, которые будут рыхлить землю, что также будет полезно для растений. Кроме того, удобрение ускорит цветение и даже улучшит вкус плодов на кустарниках и деревьях.

Однако также можно рыбью голову просто сварить или приготовить из нее уху. Ниже расскажем, как это сделать вкусно.

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Как сварить рыбью голову?

Рыбьи головы также можно использовать и в кулинарии. Их можно сварить и есть. Кроме того, они могут стать отличной основой для супа или бульона.

[info_b]Рыбьи кости, мозг, хрящи и жир очень питательны, они содержат высокое количество витамина А, жирных кислот омега-3, железа, цинка и кальция.

Употребляя их в пищу, люди могут принести пользу окружающей среде за счет сокращения загрязнений от переработки этих отходов, считают некоторые эксперты.

Однако, важно отметить, что рыбьи головы могут содержать высокие уровни ртути, поэтому их следует употреблять с осторожностью и не чаще, чем один раз в неделю.[/info_b]

Как правильно и сколько варить рыбью голову? Вот несколько простых советов.

Вам понадобятся: сама голова (лучше всего выбрать крупную), вода, лук, морковь, соль, перец и лавровый лист.

Очистите рыбью голову от чешуи и внутренностей. Хорошо промойте ее под холодной водой. Положите рыбью голову в кастрюлю и залейте водой. Вода должна покрыть голову на 2-3 см. Добавьте нарезанный лук и морковь, соль, перец и лавровый лист. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите рыбью голову на медленном огне около 40-50 минут , пока мясо не станет мягким. Осторожно выньте голову из кастрюли и дайте ей немного остыть. Отделите мясо от костей и используйте его для приготовления блюд. Бульон можно использовать для приготовления супа или соуса.

Как видите, сварить рыбью голову не так уж и сложно. Это вкусное и полезное блюдо, которое можно подавать как отдельно, так и использовать для приготовления других блюд.

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Рецепт ухи из рыбьей головы

Классическое блюдо из рыбьей головы - это уха. Чаще всего при ее приготовлении используют крупные рыбы с мясистыми головами, такие как щука, окунь, судак, лещ и т.д.

Ингредиенты:

1крупная рыбья голова (например, щука или окунь);

1 луковица;

3-4 картофелины;

2 моркови;

1 лавровый лист;

5-6 зерен перца;

соль по вкусу;

зелень (укроп, петрушка).

Способ приготовления

Рыбью голову очистите, вымойте, нарежьте на куски. Луковицу нарежьте крупно, морковь — небольшими кубиками. Картофель очистите и нарежьте кубиками. В кастрюлю положите рыбью голову, лук, морковь, лавровый лист, перец. Залейте водой (около 2 литров) и поставьте на средний огонь. Когда вода закипит, уменьшите огонь и варите около 30 минут, пока рыбья голова не будет готова. Выньте голову из кастрюли и разделите на кусочки, удалите кости и кожу. Верните рыбу в кастрюлю, добавить картофель и варите еще 15-20 минут, пока картофель не будет готов. Посолите по вкусу, добавьте зелень и подавайте горячей.

Приятного аппетита!

Вот еще один вариант, как приготовить рыбью голову:

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