Смешайте картошку с рисом и пожарьте на сковороде. Это необычное блюдо никого не оставит равнодушным

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Опубликовано: 18.01.2024 11:50 , Обновлено: 18.01.2024

Обычная картошка на обед или ужин уже надоела? Значит, пора приготовить что-то совершенно новое. Этот рецепт станет настоящим открытием для любителей экспериментировать на кухне и наслаждаться оригинальными вкусовыми сочетаниями. Смешайте картошку с рисом, сделайте из смеси шарики и обжарьте на сковороде. В результате вы получите неповторимое блюдо, которое удивит близких и гостей.

Картофель — незаменимый ингредиент во многих блюдах. Из него отлично получаются пюре, драники и запеканки. А добавление картошки в суп сделает его более сытным.

Однако, если вам надоело готовить картофель в уже привычных формах, попробуйте этот рецепт. Основу блюда составляет сочетание риса и картофеля. Но другие ингредиенты также добавляют изюминку.

Как приготовить рисово-картофельные котлеты?

Для приготовления рисово-картофельных котлет понадобится не так уж и много продуктов. Возможно, они даже есть у вас на кухне.

Ингредиенты:

250 г риса;

250 г картофеля;

1 средняя луковица;

1 морковь;

50 г муки;

1 яйцо;

соль;

перец;

масло для жарки.

Способ приготовления:

Для начала промойте и замочите рис . Затем очистите и вымойте картофель.

Промытый рис высыпьте в кастрюлю, залейте водой и сварите согласно инструкции на упаковке.

Вымытый картофель положите в кастрюлю и залейте водой. Затем посолите и варите, пока плоды не станут мягкими и слегка не развалятся.

Пока ингредиенты готовятся, очистите лук. Нарежьте его на небольшие кубики и обжарьте на разогретой сковороде. Морковь натрите на мелкой терке и добавьте к луку. Жарьте, пока овощи не станут мягкими.

Слейте с риса воду, раздавите отварной картофель и смешайте ингредиенты. Добавьте обжаренные овощи со сковороды. Туда же разбейте яйцо и не забудьте про специи. Все тщательно перемешайте до однородности.

Нагрейте масло на сковороде. Из полученной массы сформируйте шарики. Точно так же, как если бы вы готовили котлеты из фарша. Выложите на сковороду и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.

Подавать такие рисово-картофельные котлеты можно с гуляшем или сливочно-грибным соусом.

Такое блюдо является полезным и питательным блюдом по нескольким причинам. Так, картофель и рис содержат высокое количество углеводов, которые являются основным источником энергии для организма.

В свою очередь лук и морковь являются отличным источником пищевых волокон, которые помогают поддерживать здоровую пищеварительную систему. Они способствуют нормализации работы кишечника, предотвращают запоры и снижают риск развития различных заболеваний.

Кроме того, овощи богаты витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования организма.

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