Украинские дроны атаковали нефтебазу в Волгоградской области России

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Опубликовано: 09.07.2024 09:34 , Обновлено: 09.07.2024

ВСУ атаковали город Калач-на-Дону в Волгоградской области России. Предварительно, целью украинских беспилотников стала местная нефтебаза. На видео попал пожар, чёрный столб которого был виден из разных районов города. Официальной информации о пострадавших не поступало.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в ночь на 9 июля ВСУ атаковали два объекта — нефтебазу и электроподстанцию. Атака силами ПВО была «пресечена», однако в результате якобы падения обломков оба объекта загорелись. Нефтебазу тушат до сих пор.

Позже утром аэропорты Волгограда и Астрахани закрыли из-за угрозы повторной атаки украинских беспилотников. Воздушные гавани не принимают рейсы на прилёт и вылет.

Ранее Telegraf.news писал, что в понедельник утром, 8 июля, в столице Украины под ракетный обстрел попала самая большая в стране детская больница “Охматдет”. Кроме того, авиаудары нанесли по другим городам — Днепру, Кривому Рогу, Славянску и Краматорску. Число раненых и погибших точно неизвестно, оно постоянно меняется.

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