“Скотч спасёт мир” – Мужчина пожаловался на "ноу-хау" в строительстве стеклянных навесов в Минске

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Опубликовано: 19.04.2024 15:38 , Обновлено: 19.04.2024

Житель Минска обратил внимание на новые стеклянные навесы, которые установили над подземным переходом в одном из районов столицы. Как оказалось, для заделывания швов подрядчик прибегнул к использованию скотча.

“Я когда гуляю и вижу стеклянные конструкции, всегда обращаю внимание на то, как сделано. И тут ноу-хау! Даже я бы до такого не додумался”, – саркастически заметил автор видеоролика, который, к слову, сам профессионально занимается проектированием и установкой стеклянных конструкций.

Как оказалось, для заделывания швов неизвестный подрядчик использовал скотч. Прогулявшись вдоль сооружения, мужчина также заметил ржавые подтёки на металлических конструкциях и посетовал, на что многие пытаются сэкономить на установке подобных стеклянных объектов, часто не представляя, что за этим стоит.

Рядом с неудачным примером навеса автор нашёл и более качественное исполнение работы, где в конструкции использовалась нержавейка, а швы, как и положено, были заделаны герметиком.

“Походу разные компании делали. Здесь сделано лучше. Не видно ржавчины и загерметизировано полиуретановым герметиком. Будет стоять и течь не будет”, – заключил автор видео.

Многие пользователи разделили сарказм автора.

“Это ерунда, долго не продержится. Нужно было на синюю изоленту. Только обязательно синюю”, – написал один из комментаторов под видео.

“Синяя изолента лучше держит”, – пошутил ещё один пользователь.

“Зато как поклеен, без пузырьков, ровно, это тебе не куличи лепить”, – написал ещё один комментатор.

Нашлись, однако, и те, кто возмущения автора видеоролика не разделил.

“Работает? Не трогай!!!”, – написал кто-то под видео.

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