Забудьте о яйцах с майонезом. Приготовьте их в панировке и нафаршируйте этой вкусной начинкой

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Опубликовано: 29.03.2024 15:45 , Обновлено: 29.03.2024

Фаршированные яйца с майонезом - очень популярное блюдо на праздниках. Однако если вы ищете оригинальный рецепт, чтобы порадовать гостей, приготовьте яйца в панировке. Такая закуска удивит гостей и может понравится всем без исключения.

Яйца в панировке - интересная альтернатива классическим яйцам с майонезом. Они очень просты в приготовлении, и с ними наверняка справится даже неподготовленный кулинар. Они получаются золотистыми, хрустящими и мягкими внутри, а со стола исчезают в мгновение ока. Как их приготовить?

Ключ к великолепному вкусу - хрустящая корочка и приправы. Приготовление яиц не занимает много времени.

Ингредиенты:

10 вареных яиц;

1 яйцо для панировки;

3 ст. л. майонеза;

30 г вяленых помидоров;

60 г сыра фета;

перья лука;

стакан муки;

стакан панировочных сухарей;

соль и перец3

сладкая и острая паприка;

гранулированный чеснок.

Способ приготовления:

10 вареных яиц разрежьте пополам и выньте желтки. Измельчите желтки в миске, добавьте майонез, фету, вяленые помидоры и перемешайте.

Взбейте одно яйцо. Высыпьте панировочные сухари на тарелку и добавьте специи.

Обмакните яичные белки в муку, взбитое яйцо и панировочные сухари и обжарьте до золотистой корочки.

Когда они будут готовы, снимите со сковороды, нафаршируйте и посыпьте сверху луком.

Ранее Telegraf.news публиковал рецепт яиц в панировке по-шотландски.

Яйца по-шотландски. Этот рецепт удивит гостей на Пасху