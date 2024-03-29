Забудьте о яйцах с майонезом. Приготовьте их в панировке и нафаршируйте этой вкусной начинкой
Фаршированные яйца с майонезом - очень популярное блюдо на праздниках. Однако если вы ищете оригинальный рецепт, чтобы порадовать гостей, приготовьте яйца в панировке. Такая закуска удивит гостей и может понравится всем без исключения.
Яйца в панировке - интересная альтернатива классическим яйцам с майонезом. Они очень просты в приготовлении, и с ними наверняка справится даже неподготовленный кулинар. Они получаются золотистыми, хрустящими и мягкими внутри, а со стола исчезают в мгновение ока. Как их приготовить?
Ключ к великолепному вкусу - хрустящая корочка и приправы. Приготовление яиц не занимает много времени.
Ингредиенты:
- 10 вареных яиц;
- 1 яйцо для панировки;
- 3 ст. л. майонеза;
- 30 г вяленых помидоров;
- 60 г сыра фета;
- перья лука;
- стакан муки;
- стакан панировочных сухарей;
- соль и перец3
- сладкая и острая паприка;
- гранулированный чеснок.
Способ приготовления:
10 вареных яиц разрежьте пополам и выньте желтки. Измельчите желтки в миске, добавьте майонез, фету, вяленые помидоры и перемешайте.
Взбейте одно яйцо. Высыпьте панировочные сухари на тарелку и добавьте специи.
Обмакните яичные белки в муку, взбитое яйцо и панировочные сухари и обжарьте до золотистой корочки.
Когда они будут готовы, снимите со сковороды, нафаршируйте и посыпьте сверху луком.
Ранее Telegraf.news публиковал рецепт яиц в панировке по-шотландски.