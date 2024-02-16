Любопытная лиса украла у человека телефон. Что сняла на видео?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.02.2024 13:48 , Обновлено: 16.02.2024

Спасатель животных в Великобритании установил свой телефон, чтобы снять на видео лису, но любопытная хищница выхватила устройство и убежала с ним, пока шла запись. Посмотрите, что запечатлела по дороге.

Сотрудник Королевского общества защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) Бен Фицкоста рассказал, что приехал в лес по сообщению о лисе с травмированной лапой.

Он обнаружил раненое животное и включил свой телефон, чтобы записать видео.

“Когда я готовился поймать лису с помощью еды и хваталки, она подбежала, обнюхала телефон и убежала с ним!”, — поделился мужчина.

На видео видно, как лиса положила телефон под ближайший куст и обнюхала его, умудрившись при этом сделать видео сэлфи.

Бену Фицкосте удалось догнать животное и вернуть свой телефон со словами “Не могу поверить, что это только что произошло”.

“Честно говоря, это сделало мой день, видео получилось очень забавным”, - сказал спасатель.

[info_b]Кстати, в лесу оказалось две лисы. И раненой была не та, что на видео. Сотрудник RSPCA нашел другое животное, сейчас оно находится на лечении.[/info_b]