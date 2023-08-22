Зачем дырявить крышки для банок? Так делали еще наши бабушки

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Опубликовано: 22.08.2023 10:00 , Обновлено: 09.09.2023

Возможно, вы когда-нибудь видели, как кто-то прорезает дырку на жестяной крышке для банок. Это делали несколько десятилетий назад еще наши бабушки. На первый взгляд, занятие может показаться странным и ненужным. Однако, оказывается, что такой простой трюк пригодится и сейчас. Зачем?

Казалось бы, зачем портить крышку, делая в ней отверстие. Ведь потом она точно не пригодится для приготовления закаток на зиму. Но на самом деле, такое нехитрое “изобретение” может помощь в других ситуациях.

Оказывается, раньше так справлялись с отсутствием одного из кухонных приспособлений. А именно… терки. Именно через дырку жестяной крышки можно натереть сыр, овощи или фрукты.

Конечно, сейчас терка есть практически в каждом доме. Но если вы отправитесь в поход или даже путешествие, вряд ли вы будете брать ее с собой. Тогда вспомните про крышку с дыркой— она значительно облегчит некоторые бытовые задачи.

Кроме того, такое приспособление может заменить даже овощечистку или нож.

Чтобы сделать самодельную “терку”, просто разрежьте крышку посередине, а затем согните наружу.

[info_b]Важно, чтобы крышка была жестяная. [/info_b]

Какими крышками закатывать овощи, а какими — варенье?

Ранее Телеграф писал, что успех любой закатки заключается не только в выборе качественных, спелых овощей и фруктов, но и в соблюдении технологии приготовления. В первую очередь, это касается выбора правильных крышек. Оказывается, для разных видов овощей и фруктов нужно использовать разные крышки. Разобрались, какие подходят для варений и компотов, а под какими не будут стоять ни соки, ни огурцы с помидорами.

Этими крышками нельзя закатывать огурцы. А какие взять для варенья, чтобы год простояло?