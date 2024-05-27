Этот сытный и нежный греческий суп станет альтернативой обычному бульону. Как приготовить авголемоно?

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Опубликовано: 27.05.2024 12:16 , Обновлено: 27.05.2024

Греческий деликатес, который может понравиться и белорусам, - это суп авголемоно, в котором главными ингредиентами являются яйца и лимон. Хотя на первый взгляд это сочетание звучит довольно странно, комбинация необычных вкусов приятно удивляет. Как приготовить?

Авголемоно похож на классический бульон, но в нем присутствуют яркие средиземноморские нотки. Блюдо сочетает в себе куриный и овощной бульон, пасту орзо, а также взбитый яичный белок и свежий лимонный сок. В результате получается чрезвычайно сливочное, бархатистое и нежное блюдо.

Ингредиенты для приготовления лимонного греческого супа

Вам понадобится:

1,5 л воды;

3 куриных крылышка;

1 куриная ножка;

2 большие моркови;

2 больерших петрушки;

½ сельдея;

1 белая часть лука-порея;

1-2 веточки розмарина;

1-2 лавровых листа;

2-3 шт. душистого перца;

3 яйца;

½ чашки риса или мелкой пасты орзо;

соль и перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

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Как приготовить вкуснейшую альтернативу бульону — авголемоно?ъ

Сначала отварите рис или макароны в соответствии с инструкциями производителя на упаковке. Нарежьте куриные крылышки и ножку.

Подготовленное мясо обжарьте до золотистой корочки в раскаленном масле. В это время помойте, очистите и нарежьте мелкими кубиками морковь, петрушку, сельдерей и лук-порей.

Положите овощи и мясо в большую кастрюлю, добавьте 1,5 литра воды, веточку розмарина, лавровые листья и специи.

Варите на медленном огне, пока овощи не станут мягкими, а бульон - густым. На следующем этапе необходимо отделить яичные белки от желтков.

Взбейте яичные белки в тугую пену со щепоткой соли, добавьте желтки и постоянно помешивайте. В конце влейте выжатый лимонный сок.

Добавьте чашку теплого бульона к взбитым яйцам с лимонным соком, перемешайте и вылейте обратно в кастрюлю.

Когда овощи станут мягкими, выньте их и мясо из бульона. Для уверенности можно процедить бульон через сито. Самое время приправить суп солью и перцем.

Вы быстро заметите, что суп начинает густеть, когда вы добавите яйца. Продолжите нагревать его еще некоторое время на слабом огне, следя за тем, чтобы он не превратился в яичницу.

Подавайте суп авголемоно с рисом или лапшой, кусочками курицы и ломтиками лимона с цедрой. Наслаждайтесь!

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