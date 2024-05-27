Этот сытный и нежный греческий суп станет альтернативой обычному бульону. Как приготовить авголемоно?
Греческий деликатес, который может понравиться и белорусам, - это суп авголемоно, в котором главными ингредиентами являются яйца и лимон. Хотя на первый взгляд это сочетание звучит довольно странно, комбинация необычных вкусов приятно удивляет. Как приготовить?
Авголемоно похож на классический бульон, но в нем присутствуют яркие средиземноморские нотки. Блюдо сочетает в себе куриный и овощной бульон, пасту орзо, а также взбитый яичный белок и свежий лимонный сок. В результате получается чрезвычайно сливочное, бархатистое и нежное блюдо.
Ингредиенты для приготовления лимонного греческого супа
Вам понадобится:
- 1,5 л воды;
- 3 куриных крылышка;
- 1 куриная ножка;
- 2 большие моркови;
- 2 больерших петрушки;
- ½ сельдея;
- 1 белая часть лука-порея;
- 1-2 веточки розмарина;
- 1-2 лавровых листа;
- 2-3 шт. душистого перца;
- 3 яйца;
- ½ чашки риса или мелкой пасты орзо;
- соль и перец по вкусу;
- растительное масло для жарки.
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Как приготовить вкуснейшую альтернативу бульону — авголемоно?ъ
Сначала отварите рис или макароны в соответствии с инструкциями производителя на упаковке. Нарежьте куриные крылышки и ножку.
Подготовленное мясо обжарьте до золотистой корочки в раскаленном масле. В это время помойте, очистите и нарежьте мелкими кубиками морковь, петрушку, сельдерей и лук-порей.
Положите овощи и мясо в большую кастрюлю, добавьте 1,5 литра воды, веточку розмарина, лавровые листья и специи.
Варите на медленном огне, пока овощи не станут мягкими, а бульон - густым. На следующем этапе необходимо отделить яичные белки от желтков.
Взбейте яичные белки в тугую пену со щепоткой соли, добавьте желтки и постоянно помешивайте. В конце влейте выжатый лимонный сок.
Добавьте чашку теплого бульона к взбитым яйцам с лимонным соком, перемешайте и вылейте обратно в кастрюлю.
Когда овощи станут мягкими, выньте их и мясо из бульона. Для уверенности можно процедить бульон через сито. Самое время приправить суп солью и перцем.
Вы быстро заметите, что суп начинает густеть, когда вы добавите яйца. Продолжите нагревать его еще некоторое время на слабом огне, следя за тем, чтобы он не превратился в яичницу.
Подавайте суп авголемоно с рисом или лапшой, кусочками курицы и ломтиками лимона с цедрой. Наслаждайтесь!
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