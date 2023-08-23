Эту дешевую морскую рыбу советуют есть вместо форели. Чем так хороша?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.08.2023 10:03 , Обновлено: 10.09.2023

Морская рыба является богатым источником белка, витаминов и минералов, необходимых для здорового питания. Эксперты советуют есть ее не менее двух раз в неделю. Однако во многих странах без доступа к морю не каждый может себе это позволить из-за высоких цен. Мы нашли дешевую рыбу, которая не только доступна, но и считается одной из самых полезных. Рассказываем, почему ей можно заменить форель.

Так, одной из самых полезных рыб считают… неприметную сардину. Она водится в изобилии, особенно в районе итальянского острова Сардиния (отсюда она и получила свое название).

Сардину можно есть в свежем виде, но из-за короткого срока хранения этого продукта ее продают во всем мире в виде консервированных сардин в маринаде из масла.

По мнению экспертов, сардина — одна из самых полезных рыб: она не накапливает большого количества токсинов, поэтому ее можно смело употреблять в пищу даже с большой периодичностью. Кроме того, она питается исключительно планктоном и поэтому не содержит большого количества ртути.

[info_b]Оказывается, рыба, которую мы очень часто выбираем, — лосось, панга и тунец — впитывает в себя исключительно большое количество вредных веществ, в том числе ртути.[/info_b]

Чем полезна сардина?

Хотя сардина и не является популярной рыбой, стоит дать ей шанс. По мнению специалистов, она гораздо лучше, чем любимая многими форель, передает Onet. Почему сардину нужно есть как можно чаще?

Эта рыба — прекрасный источник полезных жиров. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца, обладают противовоспалительными свойствами, снижают риск образования тромбов и кровяное давление.

А еще сардина обладает богатым пищевым профилем, содержит витамин B12 , который поддерживает сердечно-сосудистую систему. Она также является источником витамина D , необходимого для здоровья наших костей.

Также сардина является ценным источником кальция . Кроме того, эта рыба содержит и другие минеральные вещества : железо, магний, ниацин, цинк, селен, фосфор и калий.

И это еще не все. Сардина также является прекрасным источником белка . В одной банке консервированных сардин содержится более 36 г белка.

[info_b]К слову, согласно результатам исследования, проведенного в 2018 году, омега-3 жирные кислоты могут способствовать снижению веса, изменяя метаболические процессы. Оказалось, что омега-3 жирные кислоты могут регулировать лептин — гормон, который дает организму сигнал о сытости. Также исследователи выяснили, что после употребления омега-3 жирных кислот у людей с ожирением улучшается метаболический профиль.[/info_b]

Консервированная сардина

Свежая сардина приносит наибольшую пользу для здоровья. Однако не у всех есть к ней легкий доступ. Поэтому во многих странах рыбу продают в банках —в собственном соку, томатном соусе или масле.

При покупке консерв стоит обращать внимание на состав выбранных продуктов. Чем короче список ингредиентов, тем лучше.

Как пишет Smaker, если консервированные сардины, маринованные в масле, “полезны и обычно сохраняют все свои свойства”, то рыба в томатном соусе «не так полезна для организма». Там отметили, что «такой соус, в который кладут сардины, производители часто добавляют вредные загустители и большую порцию сахара».

Однако в случае с сардинами в масле помните, что рыба сама по себе жирная, и дополнительное масло повысит энергетическую ценность продукта. Также стоит обратить внимание на тип используемого масла. В идеале это должно быть рапсовое или оливковое.

Кому нельзя есть консервированные сардины?

Так как консервированная сардина содержит много соли, лучше отказаться от нее тем, кто склонен к отекам. Также консервы противопоказаны при артрите и подагре.

Кроме того, содержание рыбьего жира и растительного масла в заливке “усугубит болезни печени и желчного пузыря”, пишет Dom-eda.com.

А еще эксперты предупреждают, что консервы нельзя есть:

при личной непереносимости;

при повышенном артериальном давлении.

Какую еще дешевую рыбу нужно есть всем?

Кстати, ранее Телеграф писал о еще одной дешевой рыбе, которую нужно есть всем хотя бы 2 раза в неделю. Она является одним из наиболее экологически чистых видов рыб, так как не содержит токсичных веществ и не подвержена загрязнению морской среды.

Регулярное употребление может улучшить здоровье сердца и сосудов, а также помочь снизить уровень холестерина в крови.

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