Эта любимая белорусами рыба на самом деле выглядит ужасно. Когда от нее стоит отказаться, а кому есть обязательно?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 11.09.2023 10:30 , Обновлено: 10.09.2023

Внешний вид этой очень популярной в Беларуси морской рыбы мог бы повергнуть в ужас неподготовленного человека. А уж вопрос, кто кого съест даже не возникал бы. Но в белорусских магазинах этого ночного хищника продают без голов. И слава богу! Узнали, почему некоторым белорусам стоит ограничить ее потребление. А кому можно есть и как интересно приготовить.

Хек ( называют ещё “мерлуза”) - рыба среднего и крупного размера, весящая в среднем от 0,5 до 3,6 килограммов, причем некоторые экземпляры достигают 27 кг (!!). Такие рыбины могут вырасти до 1 метра в длину при продолжительности жизни до 14 лет.

[info_b]Хека можно встретить в Атлантическом и Тихом океанах на глубине от 200 до 500 метров. Во Всемирном фонде дикой природы рыбу советуют покупать, если она выловлена в Северной Атлантике, и из избегать покупок хека, пойманого траулеромами в Средиземном море, где он находится в опасности из-за чрезмерного лова.[/info_b]

Днем хек держится на большой глубине, а ночью выходит на меньшую. Будучи неразборчивым хищником, хек питается добычей поблизости или ищет на дне, может даже стать канибалом. Самец и самка хека очень похожи внешне.

[info_b]Кстати, знаете почему хека продают без головы? Не из-за страшного вида. На голову хека приходится почти треть всей длины рыбы и значительная часть веса. Компаниям просто невыгодно возить столько лишнего веса. Поэтому рыбу обезглавливают прямо на рыболовецких судах. [/info_b]

Новость Телеграф

По всей земле известно 12-16 видов хека (почему-то учёные не договорились точно), но не все из них считаются коммерчески важными.

Польза и вред мяса хека

Мясо хека содержит мало калорий, и много белка.

Одним из важных преимуществ этой рыбы в Беларуси считается ее цена. Не сказать, чтобы дорогая (9-14 рублей за килограмм, как повезет найти и нарваться на скидку) и легкодоступная - есть практически во всех магазинах страны.

Однако не многие люди знают, что хек содержит ценные питательные вещества и при этом его мясо намного менее калорийно распространенных альтернатив.

Полезные вещества в мясе хека

Полезные элементы и вещества Количество в 100 граммах хека Белок 18 грамм Жирные кислоты Омега-3 0.5 грамма Витамин В12 1.1 мкг Витамин А 50 мкг Витамин D 10 мкг Железо 0.9 мг Фосфор 200 мг Йод 110 мкг

Низкокалорийный. Одна 100-граммовая порция хека содержит всего около 90 калорий, что делает его идеальным для людей, стремящихся похудеть. Для сравнения, в куске свинины такого же размера содержится около 260 калорий.

Хороший источник селена . Селен - это микроэлемент, который жизненно важен для сильной иммунной системы. Он также обладает антиоксидантными, защитными и противовоспалительными свойствами. Порция хека обеспечивает почти половину рекомендуемой суточной нормы селена.

В белорусских магазинах заметили дешёвую красную рыбу, но белого цвета. Это как?

С высоким содержанием магния. Магний обычно содержится в зеленых листовых овощах, цельных злаках и орехах. Это ключевой компонент ферментов, который играет важную роль в правильном функционировании мышц и нервов.

Содержит витамин В. Рыба является фантастическим источником витамина В12 — питательного вещества, которое имеет решающее значение для клеточного метаболизма и функционирования нервов. В то время как большинство других видов мяса также могут содержать его, хек является отличной низкокалорийной альтернативой.

С высоким содержанием белка. В 100-граммовой порции хека содержится около 18 граммов белка, что составляет около 15% от рекомендуемой суточной нормы. Белки составляют структурные компоненты клеток, тканей, ферментов и органов нашего организма.

[info_b]Хек - это не только рыба, это еще и фамилия английского и скандинавского происхождения (Hake). Считается, что это название произошло от древнескандинавского слова “хаки”. Хек, Хаки или Хако был знаменитым скандинавским морским царем в скандинавской мифологии. Слово “хаки” также связано со словом “крючок”. [/info_b]

Безопасно ли употреблять в пищу хек?

Рыба хек в основном безопасна для употребления в пищу. Однако в ней содержится некоторое количество ртути (как и в большинстве другой морской рыбы) — природного металла, который при приеме в больших количествах может повредить легкие и почки. Морские рыбы поглощают ртуть из морской воды, куда та попадает в том числе из-за деятельности человека.

Тем не менее, известно, что в хеке содержание этого металла низкое — в 100-граммовой порции содержится всего от 7 до 38 миллиграммов. Хотя такое количество ртути считается безопасным для большинства людей, беременным женщинам, пожилым людям и маленьким детям модно избегать ее частого употребления.

Что готовят их хека?

Хек - рыба универсальная и доступная альтернатива другим видам, таким как треска. Благодаря его мягкому вкусу, вы можете включить его практически в любой рецепт, в котором используются морепродукты. Так хек заработал заслуженную репутацию в Испании, Китае, Литве и Беларуси, где стал одной из наиболее широко потребляемых рыб.

Как и в случае с большинством других видов сиговой рыбы, хек можно приготовить на гриле, запекая, обжаривая или туша. Попробуйте смешать его мясо с соусами или гарнирами, такими как картофель фри, чтобы приготовить вкусное и быстрое блюдо. В противном случае попробуйте использовать его в супах и рагу, чтобы получить характерный вкус морепродуктов по доступной цене. А мы вам предлагаем попробовать традиционное аргентинское и парагвайское блюдо. Совсем несложное в приготвлении.

Эту дешёвую белую рыбу белорусы часто зря игнорируют. Узнали, почему стоит включить в еженедельный рацион

Как приготовить из хека Чупин де пескадо

Чупин де пескадо (Chupín de pescado, или эль-чупин, как его еще называют) - аргентинское рыбное рагу, типичное для северо-западного региона Риос, приготовленное из кусочков твердой белой рыбы (очень часто это мерлуза, местный вид хека) и картофеля, а также помидоров, болгарского перца, белого вина и ароматических веществ.

[info]Слово “Чупин” происходит от лигурийского диалектного слова “чуппин”, что означает “нарезанный на куски”. Пескадо - это испанское слово, обозначающее рыбу.[/info_b]

В общем-то Эль-чупин - это тушеное мясо хека с кусочками картофеля и овощей.

Ингредиенты на 3 порции:

6 маленьких филе хека

1 помидор

1 луковица

1/2 красного болгарского перца

2 зубчика чеснока

1/2 стакана томатного пюре

Петрушка

1 лимон

3 картофелины

1 капля белого вина

1/2 стакана бульона

Соль, перец и оливковое масло

Как приготовить?

Для начала рыбу посолите, поперчите и полейте лимонным соком. Поставьте в холодильник на 1 час или на то время, которое понадобится для подготовки всех остальных ингредиентов. Этот шаг важен, так как именно он сделает рыбу вкуснее, а ее мясо более упругим, не позволяя ей развалиться во время приготовления. Вы же знаете, что хек в этом смысле несколько нежный.

Нарежьте лук тонкими ломтиками (кольцами), чеснок ломтиками и болгарский перец тонкой соломкой. Поместите их в глубокую сковороду или кастрюлю, смажьте ее небольшим количеством оливкового масла. Обжарьте около 5 минут.

Добавьте немного белого вина и оставьте на огне еще примерно на 2 минуты.

Помидор очистите от кожицы и нарежьте кубиками (можно добавить и целые консервированные помидоры, порезанные). Добавьте их к находящейся на огне луково-чесночной заготовке. Готовьте несколько минут, периодически помешивая.

Очистите картофелины и нарежьте их ломтиками толщиной 1 см (а лучше чуть меньше, около 7мм).

Сформируйте из каждого филе хека рулет и закрепите его зубочисткой. Опять же, главное - сделать ролл, чтобы он не развалился. Хорошо распределите их по кастрюле (помешивать не будем). Между каждым раскатанным филе положите ломтики картофеля.

Приправьте паприкой, солью и перцем. Посыпьте рубленой петрушкой.

Накройте крышкой и оставьте на среднем огне примерно на 10-15 минут. Когда картофель будет готов, ваш Chupín de pescado готов!

Ранее Телеграф разбирался, может ли один из самых недорогих видов морской рыбы в белорусских магазинах быть самым вкусным и здоровым? Конечно, да. Скумбрия, в отличие от того же пангасиуса, является сокровищницей питательной ценности. А стоит в магазинах всего около 7 рублей за килограмм.

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?