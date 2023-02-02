Как выбрать бананы без пестицидов? Смотрите на цифры на наклейке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.02.2023 10:55 , Обновлено: 02.02.2023

Вероятно, вы замечали, что на бананы часто клеят наклейки. Но мало кто знает, зачем они и какую информацию несут. Однако наклейки могут помочь выбрать вам качественный, натуральный и полезный фрукт.

На наклейках обычно указывают страну и компанию-производителя. Кроме того, там отмечен способ выращивания банана.

Для этого нужно посмотреть на 4- или 5-значительный код на наклейке. Так покупатель сможет узнать, насколько полезен фрукт.

Если на наклейке код из 4 цифр и начинается с 3 или 4, значит, фрукт вырастили по принципу интенсивного сельского хозяйства. То есть, для ускорения роста плодов применяли удобрения, в которых могли быть пестициды и другие химические вещества.

Если на наклейке 5-значный код и начинается с цифры 9, то бананы вырастили обычным способом, не применяя удобрения. А если первой стоит цифра 8, то продукт генетически модифицирован (ГМО).

А что делать, если купил бананы с пестицидами?

Пестициды (лат. pestis «зараза» + caedo «убивать») — ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков и так далее.

Как пишет Всемирная организация здравоохранения, применение пестицидов позволяет предотвратить масштабные потери урожая, и поэтому пестициды будут продолжать играть свою роль в сельском хозяйстве. Однако, по данным ВОЗ, «воздействие пестицидов на здоровье человека и окружающую среду остается предметом беспокойства».

«Пестициды потенциально токсичны для человека и могут оказывать как острое, так и хроническое токсическое действие в зависимости от дозы и пути попадания в организм человека», — рассказали в организации.

Там отметили, что люди могут ограничить попадание в организм пестицидов, просто помыв фрукты и овощи, а также удалив с них кожуру.