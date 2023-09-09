Полезна ли консервированная кукуруза? Вот что нужно знать с наступлением поры осенне-зимних салатов

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Опубликовано: 09.09.2023 11:18 , Обновлено: 09.09.2023

Кукуруза известна и популярна во всем мире, ее едят в различных видах. Белорусы обожают консервированную, которая является важным ингредиентом многих салатов. Пора свежих овощей отходит, а значит всяческие закуски из курицы, майонеза, риса, колбас и сладкой кукурузы из консервной банки уже на подходе. Давайте разберемся, стоит ли с ними усердствовать?

Свежая кукуруза содержит много ценных веществ. Это источник витаминов А и Е, флавоноидов и растительных стеринов, которые придают ей сильные антиоксидантные свойства. Поэтому употребление свежей кукурузы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака, особенно колоректального рака. Содержащиеся в нем лютеин и зеаксантин защищают от заболеваний глаз, в том числе от риска слепоты, дегенерации желтого пятна.

Кукуруза также богата клетчаткой, которая помогает поддерживать здоровье кишечника и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому употребление кукурузы также полезно для людей, которые заботятся о своем весе. Она и продукты, полученные из нее, являются источником резистентного крахмала, то есть нерастворимой фракции пищевых волокон, регулирующей работу кишечника.

Клетчатка способствует здоровью пищеварительной системы, ускоряя пищеварительные процессы, стабилизируя уровень глюкозы в крови и поддерживая работу микрофлоры кишечника. Исследования показывают, что частичная замена углеводов кукурузным крахмалом в рационе снижает накопление жира. Употребление кукурузы также дает ощущение сытости на длительное время, что помогает поддерживать здоровую массу тела.

Консервированная кукуруза, на самом деле, содержит множество тех же полезных веществ, таких как витамин С, витамин Е, фолиевая кислота, каротиноиды и минералы - калия и магния. Эксперты утверждают, что пищевая ценность и свойства консервированной кукурузы аналогичны свежей кукурузе.

Консервированная кукуруза также не калорийна. В 100 г консервированной кукурузы содержится 102 ккал. Кроме того, люди, которым необходимо исключить глютен, могут включать в свой рацион как саму кукурузу, так и кукурузную муку, поскольку она, естественно, не содержит глютена.

[info_b]Однако следует помнить, что консервированная кукуруза может содержать соль и сахар, поэтому употреблять ее нужно в умеренных количествах.[/info_b]

Диетологи также советуют не злоупотреблять с ней. Помимо ценных питательных веществ, кукуруза содержит фитиновую кислоту. Это вещество препятствует усвоению некоторых элементов. Поэтому большое количество кукурузы в рационе может привести к дефициту железа и цинка.

Свежий салат с консервированной кукурузой

А пока на дворе сентябрь, вы можете совместить свежие овощи и консервированную кукурузу. Приготовить такой салат очень просто и недорого.

Ингредиенты:

Консервированная кукуруза – 1 банка (400 г),

Помидоры – 2 шт.

Огурцы – 2 шт.

Красный лук – 1 шт.

Зеленый лук – 2-3 стебля

Соль – по вкусу

Молотый черный перец – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Уксус – 1 ст. л.

Как приготовить

Откройте банку с кукурузой, слейте жидкость и переложите кукурузу в большую миску. Нарежьте помидоры, огурцы и красный лук мелкими кубиками и добавьте в миску с кукурузой. Нарежьте зеленый лук и добавьте в салат. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте растительное масло и уксус. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородного состояния. Оставьте салат на 10-15 минут, чтобы все ингредиенты пропитались соусом.

Подавайте салат из консервированной кукурузы на стол и наслаждайтесь вкусом!

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