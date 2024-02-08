На трассе под Витебском не разъехались две фуры - один водитель погиб

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Опубликовано: 08.02.2024 08:45 , Обновлено: 08.02.2024

Поздним вечером 7 февраля на одной из трасс Витебского района произошло серьёзное ДТП - столкнулись два большегруза - Volvo и DAF. Как сообщили в Госавтоинспекции Витебской области, 29-летний водитель Volovo столкновения не пережил - мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По данным ГАИ, авария произошла около 22:00 на 6-м километре трасыы Р-49 “Дымовщина(от Р-20) - Шапуры (до М-8)”.

“Водитель автопоезда “Volvo”, двигаясь со стороны Вороновского кольца в направлении автодороги М-3, совершил столкновение с грузовым автомобилем”DAF”, двигавшимся во встречном направлении”, - рассказали инспекторы об обстоятельствах, при которых произошла авария и продемонстрировали фотографии последствий и видео с места происшествия.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, на время ограничили, пока сотрудники ГАИ, спасатели и следственно-оперативная группа устанавливали причины и все обстоятельства аварии на месте происшествия.