Как правильно сушить яблоки? Узнали секреты для духовки, сушилки и батареи

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Опубликовано: 10.10.2023 15:41 , Обновлено: 10.10.2023

Один из лучших способов сохранить яблоки на долгое время (в том числе на зиму) — это засушить их. Сделать это в домашних условиях, на самом деле, просто — как в духовке, так и в специальном приборе, и даже на батарее. Однако нужно не забывать несколько важных правил.

Как подготовить яблоки к сушке?

Прежде чем приступить к сушке яблок, необходимо их правильно подготовить. Не забывайте выбирать сочные, спелые и свежие фрукты. Также убедитесь, что на них нет пятен и признаков гнили.

Вымойте каждый плод под проточной водой, а затем тщательно высушите.

Кстати, яблоки чистить не советуют, поскольку они содержат много ценных витаминов. Но после высыхания кожица станет достаточно твердой, поэтому, если вы хотите этого избежать, лучше все же избавиться от кожуры.

Далее нужно разрезать каждый плод пополам, чтобы удалить семена. Затем нарежьте яблоки ровными ломтиками.

Вы также можете немного поэкспериментировать со вкусами — добавьте к фруктам какие-нибудь специи, например, корицу, кардамон или имбирь.

Как сушить яблоки в духовке?

Наверное, самый популярный и давний способ — это сушить фрукты в духовке. Как это сделать правильно? Вот инструкция:

застелите противень бумагой для выпечки (пергаментной бумагой);

выложите ломтики яблок на противень так, чтобы они не соприкасались друг с другом (иначе они могут слипнуться);

сушите яблоки в духовке при температуре 60 градусов не менее 3 часов.

Обязательно также установите режим конвекции, если он у вас есть. Если нет — время от времени открывайте духовку, чтобы избавиться от водяного пара.

На какую температуру поставить сушилку для яблок?

Сушить яблоки в специальной сушилке — это один из самых простых и наименее трудоемких способов.

Просто поместите кусочки фруктов на специальные сита, а затем включите устройство на несколько часов (после этого фрукты окажутся на теплом воздухе).

Как правило, температура сушки яблок не должна быть слишком высокой. Это может привести к эффекту, похожему на запекание. Поэтому лучше всего установить оборудование на температуру около 50°C и оставить яблоки на 4-6 часов в зависимости от толщины ломтиков.

При этом необходимо следить за тем, чтобы фрукты не были слишком сухими и не стали похожи на тонкие и слишком подрумяненные сухарики.

Можно ли сушить яблоки на батарее?

Сушить фрукты на батарее, конечно, можно. Это займет немного больше времени, но подойдет, если вы не можете использовать другие варианты.

Положите яблоки на алюминиевую фольгу, а затем на радиатор.

[info_b]Однако нужно быть осторожным, чтобы ломтики яблок не покрылись пылью (лучше всего накрыть их тканью).[/info_b]

Какие еще есть варианты?

Четвертый домашний способ подойдет только тем, у кого есть печь. Можно подвесить яблоки над ней, предварительно нанизав дольки на веревку.

А еще кусочки можно разложить на солнце, но это, безусловно, самый трудоемкий способ и больше подходит для летних дней. Но, говорят, высушенные таким образом фрукты будут самыми вкусными.

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