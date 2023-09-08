Эту дешёвую белую рыбу белорусы часто зря игнорируют. Узнали, почему стоит включить в еженедельный рацион
Диетологи всего мира рекомендуют включать морскую рыбу в свой рацион 2-3 раза в неделю. Белорусам это сделать сложнее. Своего моря у страны нет, а импортируемая часто чрезмерно дорогая. Да и не вся полезная. Плюс в СМИ часто культивируется мода на самые дорогие виды: форель, осетр и т.п. Но полезность рыбы уж точно не зависит от цены.
Вот и в этот раз мы вам расскажем о рыбе, которая раньше была частым гостем на столах белорусов, а теперь о ней все чаще незаслуженно забывают. Минтай - настолько полезная рыба, что ее часто рекомендуют страдающим различными заболеваниями, требующими изменения в питании.
И стоит она по сравнению со многими конкурентами просто сущие копейки. Сейчас в магазинах Беларуси ее можно купить за 5-6 рублей за кг. А уже очищенное от костей филе обойдется в 12-13 рублей за килограм. Очень выгодно.
[info_b]Количество морской рыбы, которую следует употреблять в неделю, зависит от возраста, пола и общего здоровья человека. Однако, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым людям следует употреблять не менее 2 порций (по 100 грамм) рыбы в неделю, в том числе морской рыбы, чтобы получить достаточное количество Омега-3 жирных кислот.[/info_b]
Самая популярная рыба в Европе?
Минтай (англ. pollock) - рыба семейства тресковых. Она водится в северных морях, в том числе в Беринговом и Охотском морях, а также в Атлантическом океане у берегов Северной Америки и Европы. Ловят минтай преимущественно судами-тралерами, используя тралы различных типов и размеров.
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Рыболовный промысел минтая начался в конце XIX века в Северной Америке. В 1910 году была создана первая компания, специализирующаяся на ловле этой рыбы на Аляске. В 1950-х годах лов минтая стал основным рыболовным промыслом в Аляске и на северо-западном побережье США.
В Европе лов минтая начался в 1960-х годах, когда были открыты новые места обитания рыбы в Северном море. В настоящее время минтай является одной из самых популярных рыб для промысла и потребления в Северной Америке и Европе. Минтай также используется в пищевой промышленности для производства рыбных консервов, замороженных продуктов и фаршей.
А в Японии минтай известен как “саке масу” и широко используется для приготовления суши и сашими.
Польза минтая
Эта рыба является очень хорошим источником белка, минералов, витаминов группы В, витаминов А и D, а также ненасыщенных кислот омега-3. Включать их в рацион рекомендуется людям, заботящимся о здоровом образе жизни. Например, они будут хорошо сочетаться со средиземноморской диетой или диетой для похудания.
|Питательные вещества в мясе минтая
|Количество
|Жиры
|0,4 г, в том числе 0,1 г насыщенных жиров, 0,2 г полиненасыщенных жиров и 0,1 г мононенасыщенных жиров
|Белок
|12,2 г
|Углеводы
|0 г
|Калорийность
|56 ккал
|Холестерин
|46 мг
|Калий
|160 мг
|Фосфор
|284 мг
|Селен
|15,9 мкг
|Витамин В6
|0,1 мг
|Витамин В12
|1,6 мкг
|Ниацин
|0,7 мг
Наличие минтая в рационе способно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также поддержать иммунитет и состояние волос, кожи и ногтей.
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Хотя минтай содержит немного меньше питательных веществ, чем лосось или скумбрия, эта рыба также содержит меньше холестерина и калорий, что делает его подходящим для людей, которые пытаются похудеть.
Минтай — рыба, имеющая мягкий вкус. Он может понравиться людям, которые не любят более интенсивный рыбный запах и предпочитают нежное мясо. Благодаря относительно нейтральному вкусу минтай легко использовать в различных блюдах – он естественным образом впитывает ароматы маринадов и специй.
А ещё минтай является безопасной рыбой для беременных и детей – он является источником вышеупомянутых кислот омега-3, а также цинка и железа. Эти ингредиенты важны для здоровья будущей мамы, а также для развития плода. По этой причине минтай также можно включать в детский рацион. Минтай – хороший вариант во время беременности еще и потому, чтоэто рыба с низким содержанием ртути, т.е. вредного тяжелого металла, способного переходить из водной среды в организм рыбы.
Как приготовить минтай за 15 минут?
Говорить эту рыбу одно удовольствие из-за простоты почт всех рецептов и свойств ее мяса впитывать ароматы. Самый быстрый способ - пожарить.
Ингредиенты:
- 4 куска минтая,
- 2 ст.л. масла оливкового,
- 1/2 ч.л. соли,
- 1/4 ч.л. черного перца,
- 1 лимон,
- 2 зубчика чеснока,
- свежая зелень (петрушка или кинза).
Как приготовить:
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- Разогрейте масло на сковороде на среднем огне
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- Посолите и поперчите куски минтая с обеих сторон.
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- Выжмите сок из лимона и добавьте его на сковороду.
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- Добавьте мелко нарезанный чеснок и жарьте рыбу 3-4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
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- Подавайте готовый минтай, посыпанный свежей зеленью и лимонными дольками на верху.
Что лучше, минтай или хек?
В битве из двух популярных видов рыбы с белым мясом, которые есть в каждом белорусском магазине, будет сложно выявить победителя. Оба являются источниками Омега-3 жирных кислот и имеют множество полезных свойств для здоровья. Однако, хек содержит больше жиров и калорий, чем минтай. Если вы следите за своей диетой и стремитесь к снижению веса, то лучше выбрать минтай. Если же вы не страдаете избыточным весом и хотите получить больше жиров и калорий, то можно предпочесть хек. Правда, стоит он в два раза дороже - порядка 12-13 рублей за кг тушки. В любом случае, важно употреблять рыбу регулярно, чтобы получить все ее полезные свойства.
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