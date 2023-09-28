Эти части курицы нельзя добавлять в бульон. Эксперты предупредили о паразитах и токсинах

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Опубликовано: 28.09.2023 08:01 , Обновлено: 27.09.2023

Куриный бульон — классическое блюдо, которое любят многие белорусы (и не только). Этот суп также известен как "природный антибиотик", ведь его особенно полезно есть в период осенне-зимних инфекций. Но чтобы бульон действительно укреплял организм, а не вредил, в него нельзя добавлять некоторые части туши курицы.

Чтобы бульон получился вкусным и ароматным, он должен быть достаточно жирным. Также его нужно долго варить и приправлять зеленью (лучше всего подходит шалфей и зеленая петрушка).

И совершенно не обязательно добавлять в суп бульонные кубики, содержащие консерванты. Чтобы усилить вкус бульона и сделать еще более насыщенным, лучше положить еще один вид мяса, например, говядину.

Большинство белорусов убирают это при варке из супа. А зря!

Что касается куриного мяса, то эксперты не рекомендуют добавлять в суп такие части как:

голова;

легкие;

хвост.

Именно в них скапливаются паразиты и вредные для здоровья вещества, пишет Onet. Варка этих частей курицы вообще не решает проблемы, так как паразиты устойчивы к нагреванию и все равно остаются в мясе.

А идеально для бульона подойдут:

окорочка;

грудка;

крылышки.

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Как приготовить вкусный куриный бульон?

Бульон – одно из блюд, которому нужно время, чтобы достичь своих лучших свойств. Этот суп просто нужно долго варить, чтобы он был вкусным. Некоторые люди думают, что, установив более высокий нагрев или более высокую температуру, они перехитрят систему. Ничего подобного. Да, бульон сварится быстрее, но его вкус оставит желать лучшего.

То есть, этот суп нужно варить на медленном огне. Благодаря этому вся суть мяса, овощей и специй перейдет в бульон.

Еще одна ошибка — бросать мясо в кипящую воду, чтобы ускорить варку бульона. Но правильнее положить его в холодную воду.

Чтобы приготовить классический бульон на всю семью, вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 курица (около 1,5 кг);

2 литра воды;

2 луковицы;

2 моркови;

3 зубчика чеснока;

1 пучок петрушки;

1 лавровый лист;

1/2 чайной ложки сушеного тимьяна;

1/2 чайной ложки сушеного розмарина;

петрушка

соль и перец по вкусу.

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Нарежьте лук и морковь на крупные куски. Разрежьте чеснок на половинки.

В большой кастрюле соедините все ингредиенты, кроме соли и перца. Добавьте воду и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до минимума и готовьте на медленном огне около 2-3 часов, пока курица не будет готова.

Осторожно выньте курицу из кастрюли и оставьте ее остывать. Процедите бульон через мелкое сито, чтобы удалить овощи и специи.

Отделите мясо от костей и нарежьте его на кусочки. Верните мясо в кастрюлю с бульоном и доведите до кипения.

Добавьте соль и перец по вкусу.

Добавьте в куриный бульон это. Тогда суп станет намного вкуснее