"Скоро на всех огородах страны" – Видео с "Бабой Ягой" с белорусской узкоколейки набрало 1,2 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 27.05.2024 16:35 , Обновлено: 27.05.2024

Короткое видео технических работ на одном из участков узкоколейной железной дороги в Беларуси набрало больше 1,2 млн просмотров. Всё благодаря практически "музейной" технике, которую рабочие неофициально называют между собой "Бабой Ягой".

На видео, опубликованном в TikTok пользователем Никита Дыдышко (@_nikitos_o98), во всей красе показан процесс очистки железнодорожной колеи, заросшей травой и засыпанной торфом. По словам автора видео, такие плановые работы проводятся два раза в год. Нередко пути чистят вручную, с помощью обычных лопат и прочих приспособлений, однако в данном случае на помощь рабочим пришла настоящая “зверь-машина”, которая фактически “откапывает” колею, механически удаляя всю лишнюю растительность и мусор с путей. По словам одного из комментаторов, эту “чудо-машину работяги называют Бабой Ягой”.

Где именно было снято видео, не уточняется, однако известно, что подобные узкоколейки до сих пор активно используются на многих торфобрикетных предприятиях страны.

И пока одни гадали, откуда взялась такая “техника из музея”, которую пользователи соцсети окрестили “большой щёткой по металлу на колёсиках” или “комбайном для сбора рельс”, а другие остряки гадали, зачем в Беларуси “откапывают железную дорогу, вместо того, чтобы её строить”, практичные белорусы заинтересовались, можно ли приспособить эту машину на своих огородах.

“Можете мне одолжить такую штуку для огорода?” - задался вопросом один комментатор.

“Мне такая хрень нужна в огород срочно”, - заявил другой.

“А грядки он так могёт?” - поинтересовался третий.

В итоге эта часть зрителей сошлась во мнении, что такая “Баба Яга” должна появиться “скоро на всех огородах страны”, ведь она, пока чистит пути, “заодно и картошку посадить” может.