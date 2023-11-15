Как легко сделать квас в домашних условиях? Добавьте эти ингредиенты – и получите знакомый с детства вкус

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Опубликовано: 15.11.2023 11:55 , Обновлено: 15.11.2023

Квас — напиток, который любят многие белорусы (да и не только). Он обладает освежающим вкусом и приятным ароматом. В наше время квас можно найти в любом магазине, но что, если приготовить его дома, своими руками? Для того, чтобы насладиться знакомым с детства вкусом и порадовать своих близких, понадобится немного ингредиентов. Нашли 3 рецепта — классического, свекольного и бородинского кваса, а также раскрыли 7 секретов приготовления.

Многие белорусы, конечно же, хорошо помнят желтые бочки с надписью «Квас», которые в теплое время года стояли в городах повсюду. Как помнят и вкус того напитка, который хорошо утолял жажду. В 1970-х и 1980-х он был очень популярен как среди взрослых, так и среди детей.

Но когда в начале 1990-х нашу страну наполнили разнообразные цветные напитки (типа «YuPi», от которого красился язык), квас перестал пользоваться популярностью. Однако в 2000-х он опять начал возвращать себе народную любовь. И желтые бочки постепенно вернулись на улицы.

Но как же возник этот напиток?

Что такое квас и как он появился?

Квас – это кислый напиток, который готовят на основе брожения из муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда – с добавлением пахучих трав, меда, пчелиных сот; также готовится из свеклы, фруктов, ягод. Квас используется не только как напиток, но и является основой для некоторых холодных похлебок (окрошка, ботвинья и др.).

Если верить сведениям из истории, его открытие напитка произошло, как водится, случайно. И «виной» тому стало зерно, которое однажды промокло в амбаре русского земледельца Солодкина.

Он попытался его высушить, но зерно под солнцем проросло. Его перемололи в муку, из муки замесили тесто. Но вместо того, чтобы вырасти в объеме, оно уменьшилось в 2 раза. Лепешки, которые все равно попытались из него приготовить, были попросту несъедобными.

Но Солодкин не сдавался. Полученную опару он замочил в воде, чтобы она забрала оттуда кислоту. Но через пару дней тесто попросту выпало в осадок. Зато сама вода, в которой оно находилось, оказалась очень приятной на вкус, кисловатой и даже с хмельком. Так получился первый квас.

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Как делают квас на заводах сейчас?

А в наше время его изготавливают из зерновой продукции. В промышленности – из солода, муки. В домашних условиях – тоже, а еще из хлеба, сухарей, а для запуска спиртового брожения добавляют изюм или другие ягоды и фрукты, на поверхности которых находятся дрожжи.

Если имеется ввиду квас, который производят на заводах, то по ГОСТу в его составе должны быть только натуральные компоненты – концентрат квасного сусла, дрожжи, вода и сахар. А если добавлено еще что-то, например, ароматизаторы (тогда квасное сусло не используется), то это уже не натуральный квас. В лучшем случае – квасной напиток.

Квас, приготовленный с концентратами, может храниться от 6 до 12 месяцев. А «живой», со всеми полезными веществами, – всего двое суток.

Как приготовить квас в домашних условиях?

Захотели подбодрить свой организм натуральным квасом? Тогда приготовьте его дома самостоятельно. Начать можно с самых простых рецептов, а потом, при желании, можно стать натуральным квасником.

[info_b]Между прочим, ранее была такая профессия – квасник! Ее представители обычно оттачивали свое мастерство на определенных видах кваса.[/info_b]

К слову, в домашних условиях квас готовят довольно давно. Разнообразные рецепты можно встретить в кулинарных книгах. Причем вместе с традиционными тут можно найти и необычные. Например, квас из бананов, топинамбура, имбиря, морской капусты. Но это, конечно же, на любителя.

Вообще, существует 5 основных типов домашнего кваса:

солодовый;

хлебный;

молочный;

ягодный;

плодовый.

Ну, а классический рецепт приготовления этого напитка должен понравиться многим.

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Квас хлебный традиционный

Ингредиенты:

горячая вода – 5 л;

хлеб ржаной – 500 г (можно заменить готовыми сухарями – 250-300 г);

свежие дрожжи – 15 г;

сахар – 200 г.

Приготовление:

Если брать не сухари, а свежий хлеб, то его нужно нарезать небольшими кусочками. Положите на противень, запеките в духовке, разогретой до 130°С, пока цвет не станет золотистым. Передерживать нельзя – иначе вкус будущего кваса испортится. Полученные сухари залейте 3 л горячей воды. Оставьте до полного остывания. Процедите через марлю, постеленную на дуршлаг. Полученную жидкость отставьте в сторону, а сухари залить еще раз – 2 литрами горячей воды. Оставьте на 1 час. Снова процедите. Всю жидкость перелйте в большую емкость, добавьте дрожжи и сахар, хорошо перемешайте. Емкость прикройте тонким полотенцем или материалом и оставьте при комнатной температуре для брожения – на 8 часов или на всю ночь. Если хотите получить дополнительное брожение, пузырьки газа, то добавьте изюм. Для оригинального аромата можно бросить в жидкость специи, хрен, листья мяты и черной смородины; чтобы было слаще, добавить мед. Еще раз процедите готовый квас, разлейте по банкам или бутылкам. Хранить его нужно в прохладном месте.

Свекольный квас

А приверженцам здорового образа жизни стоит приготовить квас из свеклы. Он, кроме всего прочего, помогает выводить из организма токсины и шлаки.

Ингредиенты:

вода – 2 л;

свекла – 1 кг;

черный хлеб – 1 кусок;

сахар – 20 г;

чеснок – 1 зубчик;

соль – по вкусу.

Приготовление:

Помойте свеклу, очистите, натрите на крупной терке или измельчите другим способом. Положите в трехлитровую банку, залейте указанным количеством воды. Добавьте в жидкость хлеб, соль и сахар. Накройте банку марлей, поместите в теплое место на 3–4 дня. В почти готовый квас добавьте дольку чеснока (по желанию). Процедите и разлейте по бутылкам или банкам.

Квас бородинский

А этот рецепт – для любителей бородинского хлеба, который имеет свой неповторимый вкус. Таким же должен получиться и квас.

Ингредиенты:

вода – 3 л;

бородинский хлеб – 5 ломтиков;

свежие дрожжи – 15 г.

Приготовление:

Бородинский хлеб нарежьте произвольно, немного подсушите в духовке. Залейте кипятком, дайте полученному суслу настояться в течение 3 часов. Добавьте дрожжи, оставьте на сутки при комнатной температуре. Процедите, разлейте по емкостям. Подержите в тепле 3 часа, а затем поставьте на 3-4 дня в холодильник. Квас готов к употреблению.

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7 секретов приготовления

А для того, чтобы квас действительно получился и вкусным, и полезным, нужно выполнить несколько нехитрых правил. Их можно даже назвать секретами.

Проверьте свежесть дрожжей

Если они давно уже лежат в морозильнике, лучше для приготовления кваса их не брать – «работоспособность» под сомнением. Лучше купить целиком свежие в магазине. И не забудьте проверить их срок годности!

Возьмите правильную посуду.

В данном случае это – стеклянная либо эмалированная. Алюминиевая не подойдет – из-за своей способности окисляться.

Какой выбрать хлеб?

Чтобы получить знакомый вкус кваса, специалисты советуют взять ржаной. Он не только самый полезный, но и придает напитку ту самую приятную на вкус кислинку.

Правильно высушите

Если квас получился свежим, это значит, что вы неправильно посушили хлеб для получения сухарей. А вот насыщенный темный напиток покажет, что вы подошли к вопросу со всей ответственностью.

А что сделать с водой?

Поскольку это самый большой по объему ингредиент кваса, готовить воду нужно правильно. Используйте кипяченую, остуженную до комнатной температуры (за исключением случаев, где в рецепте указано, что вода должна быть горячей).

Проконтролируйте срок годности

В холодном месте домашний квас может храниться 2-3, максимум – 4 дня. А потом просто станет кислым. Поэтому рассчитываем количество домашнего кваса на выходе, чтобы он не пропал.

Эксперименты – приветствуются

После того, как вы освоите классический рецепт приготовления кваса, можете начинать экспериментировать – добавлять в жидкость разные травы, ягоды, фрукты, мед.

Для яркости вкуса можно добавить лимон, яблоко, цикорий, горсть сушеных или свежих ягод. Интересный вкус квасу придает чайный гриб. Если квас плодово-ягодный, можно добавить гвоздику, душицу, кардамон, имбирь или мяту. Этим вы разнообразите вкус и добавите напитку пользы.

Чем полезен квас?

Кстати, о пользе. Кроме утоления жажды, что особенно актуально, когда на улице жара, квас хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, поднимает тонус, улучшает обмен веществ, способствует пищеварению и повышает аппетит. В своем составе этот напиток имеет ценные ферменты, микроэлементы (марганец, цинк, магний, железо и т.д.), витамины С, Е, группы В. А еще квас укрепляет иммунитет, полезен при желудочно-кишечных расстройствах. Если этот напиток бездрожжевой, то он очень полезен не только взрослым, но и детям.

Кстати, ранее считали, что квас снимает усталость и восстанавливает силы. А кто-то и вовсе воспринимал его как чудодейственный напиток от всех болезней.

А еще он считался священным. Многие обряды не обходились без кваса. Даже после венчания родители жениха встречали молодых хлебом и квасом, а не хлебом и солью, как сейчас. А если причиной пожара становилась молния, то считалось, что потушит его только молоко или квас.

Что касается противопоказаний к употреблению кваса, то его не стоит пить:

людям с гастритом и циррозом печени;

при гипертонии, склонности к повышенному артериальному давлению;

аллергикам, если есть аллергия на злаки и дрожжи;

водителям, потому что в составе из-за брожения может содержаться алкоголь;

тем, кому запрещены даже малые дозы алкоголя;

беременным, кормящим женщинам, а некоторые виды кваса – и детям дошкольного либо младшего школьного возраста.

По словам диетолога, эндокринолога Анны Гончаровой, «любой напиток, в том числе и квас, может быть лекарством, а может быть ядом. Все зависит от технологии его изготовления, ингредиентного состава, а также количества, которое употребляют люди». Она подчеркнула, что за один раз можно выпить всего 150-200 мл кваса.

Ранее Телеграф писал, что выбирая из разнообразия напитков сок, многие белорусы даже не задумываются, натуральный он, восстановленный или концентрированный. Некоторые полагают, что если это не нектар – значит, напиток настоящий. А если на упаковке большими цифрами стоит «100%» – сомнения и вовсе отпадают. Но действительно ли пакетированный сок такой же, как тот, что мы можем получить сами на наших кухнях? Попытались разобраться, из чего и как его производят на заводах на самом деле.

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