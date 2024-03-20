Сможете ли вы решить эту задачу без калькулятора? Многие взрослые допускают ошибки

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Опубликовано: 20.03.2024 18:06 , Обновлено: 20.03.2024

Математику можно или любить, или ненавидеть, но как бы то ни было, вы едва ли останетесь равнодушными к новому примеру, который озадачил интернет-пользователей. Эта математическая задача оказалась по плечу не всем. Сможете ли вы решить ее верно?

Начинаем решать

Как обычно, вся “хитрость” спрятана в правильной последовательности действий, которую многие почему-то забывают. Советуем вооружиться листиком и ручкой и вспомнить базу из школьного курса математики. А, быть может, вы сможете решить её в уме?

[info_b]Итак, 220 : 2(5 + 20:2 х 5) = ?[/info_b]

Не волнуйтесь и не спешите. Помните, что если вдруг не получится, вы всегда можете узнать подробности решения.

Как решить этот пример?

[scryt_b title=“Правильный ответ”] Если вы все сделали верно, то ваш ответ должен равняться 6050. Именно так и получается на калькуляторе. Как так получилось?

Некоторые начинают с умножения 2 на число в скобках, а затем делить. Тогда действие примет вид: 220÷((2×5)+(2×20)÷(2×2)×(2×5)). Решив все, люди получают 2. Но это неправильный ответ. Ведь все дело в порядке операций.

По математическим правилам, сначала нужно произвести все действия в скобках. Затем идут деление или умножение, причем, пример нужно решать слева направо. В последнюю очередь производят сложение и вычитание.

Таким образом, в этой задаче сначала решим пример в скобках, учитывая математические правила. Первым идет деление, затем умножение, затем сложение. Порядок будет такой:

20:2=10;

10х5=50;

5+50=55.

Как только мы получили число 55, задача приняла вид:

220:2×55 = ?

Деление и умножение равнозначны, но мы должны выполнять действия слева направо. То есть:

220:2=110;

110×55=6050.

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Ранее Телеграф рассказывал о решении еще одного математического примера. Справитесь?

Очередной пример поставил пользователей в тупик. Как решить эту головоломку?