Сможете ли вы решить эту задачу без калькулятора? Многие взрослые допускают ошибки
Математику можно или любить, или ненавидеть, но как бы то ни было, вы едва ли останетесь равнодушными к новому примеру, который озадачил интернет-пользователей. Эта математическая задача оказалась по плечу не всем. Сможете ли вы решить ее верно?
Начинаем решать
Как обычно, вся “хитрость” спрятана в правильной последовательности действий, которую многие почему-то забывают. Советуем вооружиться листиком и ручкой и вспомнить базу из школьного курса математики. А, быть может, вы сможете решить её в уме?
[info_b]Итак, 220 : 2(5 + 20:2 х 5) = ?[/info_b]
Не волнуйтесь и не спешите. Помните, что если вдруг не получится, вы всегда можете узнать подробности решения.
Как решить этот пример?
[scryt_b title=“Правильный ответ”] Если вы все сделали верно, то ваш ответ должен равняться 6050. Именно так и получается на калькуляторе. Как так получилось?
Некоторые начинают с умножения 2 на число в скобках, а затем делить. Тогда действие примет вид: 220÷((2×5)+(2×20)÷(2×2)×(2×5)). Решив все, люди получают 2. Но это неправильный ответ. Ведь все дело в порядке операций.
По математическим правилам, сначала нужно произвести все действия в скобках. Затем идут деление или умножение, причем, пример нужно решать слева направо. В последнюю очередь производят сложение и вычитание.
Таким образом, в этой задаче сначала решим пример в скобках, учитывая математические правила. Первым идет деление, затем умножение, затем сложение. Порядок будет такой:
- 20:2=10;
- 10х5=50;
- 5+50=55.
Как только мы получили число 55, задача приняла вид:
220:2×55 = ?
Деление и умножение равнозначны, но мы должны выполнять действия слева направо. То есть:
220:2=110;
110×55=6050.
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Ранее Телеграф рассказывал о решении еще одного математического примера. Справитесь?
Очередной пример поставил пользователей в тупик. Как решить эту головоломку?