Как избежать появления червивых слив? Вот чем нужно обернуть ствол уже сейчас

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Опубликовано: 24.04.2024 12:56 , Обновлено: 24.04.2024

Сливы - вкусный, полезный и довольно простой в выращивании фрукт. Неудивительно, что многие люди решают посадить дерево, чтобы наслаждаться урожаем в собственном саду или на участке. К сожалению, сливы имеют свойство часто поражаться червями. Однако это можно предотвратить, если принять меры уже весной.

Почему сливы становятся червивыми?

Проблема червей, поражающих плодовые деревья, хорошо известна каждому садоводу. Эти вредители могут не только погубить урожай, но и ослабить деревья.

Одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются садоводы, - червивые сливовые деревья. Это состояние обычно является результатом питания личинок сливовой плодожорки - небольшой бабочки с серыми крыльями. Взрослые особи появляются в первой половине мая, а второе поколение вылетает в конце июля.

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Яйца, которые они откладывают раньше, к сожалению, плохо видны. Однако мы можем их заметить уже за день-два до вылупления личинок. Фрукты с личинками внутри имеют характерное прокушенное отверстие. Личинка принимает форму гусеницы, которая сначала белая, а на последней стадии развития становится интенсивно розовой. Ее максимальная длина достигает 11 мм, голова черновато-коричневая и не меняет цвет на протяжении всего развития.

Первые признаки их присутствия - поврежденные листья и разорванные на две половины плоды. Гусениц обычно находят рядом с косточкой. Плоды, зараженные червями, созревают гораздо быстрее и опадают с веток, но для переработки не годятся.

Как предотвратить появление червей на сливах?

Чтобы предотвратить появление червей на сливах, лучше всего воспользоваться профилактическими домашними средствами. Есть неожиданный, но эффективный метод, который вы можете опробовать.

Прежде всего, весной нужно обернуть ствол дерева гофрированной бумагой на высоте около 30-50 см над землей. Это позволит червям создать свои укрытия на этой текстуре, и в дальнейшем достаточно будет менять бумагу раз в несколько недель, чтобы избавиться от проблемы.

Кроме того, уже с апреля землю вокруг фруктовых деревьев следует накрывать полиэтиленовой пленкой или тонким флисом. Это затруднит червям доступ к земле и не позволит им откладывать яйца.

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