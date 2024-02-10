Медведь попытался пробраться в дом через собачью дверь

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2024 11:44 , Обновлено: 10.07.2024

В Вашингтоне на камеру наблюдения одного из жилых домов попал большой медведь. Он попытался проникнуть к людям через собачью дверь.

Хозяйка дома Эми Холт рассказала, что ее камера зафиксировала, как медведь приближается к задней двери.

“Это видео очень забавное, но в то же время заставляет меня немного беспокоиться о том, что я проснусь в постели с медведем рядом”, - поделилась она.

На кадрах видно, как медведь пытается протиснуться через собачью дверцу, которая оказалась слишком маленькой.

По словам Холт, животное также безуспешно пыталось протиснуться в дом через окна.