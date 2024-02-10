Медведь попытался пробраться в дом через собачью дверь
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В Вашингтоне на камеру наблюдения одного из жилых домов попал большой медведь. Он попытался проникнуть к людям через собачью дверь.
Хозяйка дома Эми Холт рассказала, что ее камера зафиксировала, как медведь приближается к задней двери.
“Это видео очень забавное, но в то же время заставляет меня немного беспокоиться о том, что я проснусь в постели с медведем рядом”, - поделилась она.
На кадрах видно, как медведь пытается протиснуться через собачью дверцу, которая оказалась слишком маленькой.
По словам Холт, животное также безуспешно пыталось протиснуться в дом через окна.
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