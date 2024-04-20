11 выходных и 1 перенос. Как белорусы будут отдыхать и работать в мае?

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Опубликовано: 20.04.2024 16:44 , Обновлено: 20.04.2024

В мае 2024 года белорусов ожидают почти недельные каникулы, но за один из дней придётся отработать. Посмотрели, как расположились выходные, праздничные и рабочие дни на предстоящий месяц с учётом производственного календаря.

Согласно производственному календарю, официальными выходными в мае, как водится, будут 1 и 9 мая. День труда и День Победы выпадают на среду и четверг и переноситься не будут. Следующая за праздником пятница, 10 мая, к сожалению, останется рабочей.

Зато с 11 по 14 мая белорусов ожидают почти каникулы. Это 4 выходных дня с субботы по вторник (Радуница).

Правда, за понедельник, 13 мая, согласно постановлению Совмина, рабочий день придётся отработать в субботу 18 мая.

Также в мае белорусы отмечают православную Пасху. В этом году она выпадает на 5 мая.

Таким образом, согласно производственному календарю Министерства труда на 2024 год, расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели в мае составит:

158 часов (при 40-часовой рабочей неделе);

138 часов (при 35-часовой).

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусским предприятиям разрешили увеличивать лимит сверхурочных работ и работ в выходные при “обоснованной производственной и экономической необходимости”. Соответствующий указ в четверг, 21 марта, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко разрешил белорусам больше работать сверхурочно и по выходным. Но не всем