С этой простой задачей справляются даже младшеклассники. А у вас получится решить за 10 секунд?
Головоломки, задачи, уравнения и математические операции - это мир чисел, который понимают далеко не все. Однако главное — знать хотя бы элементарные правила. Эта задача очень проста, но сможете ли вы решить ее правильно за 10 секунд? Получится отличная тренировка для вашего мозга.
Головоломка 240 × 0 + 3 + 5 × 5 = ? выглядит сложной, но это не так.
Как же ее разгадать? Главное, не берите в руки калькулятор, а положитесь сами на себя.
У некоторых могут возникнуть опасения по поводу числа ноль, но оно не кусается, а просто немного путает. Просто вспомните порядок математических операций - и все получится.
Какой ответ?
Ключ к выходу — запомнить правильный порядок выполнения заданий. В этой задаче нет скобок, что значительно облегчает получение правильного результата.
По правилам мы должны начать с умножения, и вы должны помнить, что умножение на ноль всегда дает ноль!
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Таким образом, умножив 240 на 0 вы получите 0. Тогда задача будет выглядеть так: 0+3+25.
Правильный ответ — 28.
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Сможете ли вы решить эту задачу без калькулятора? Многие взрослые допускают ошибки