С этой простой задачей справляются даже младшеклассники. А у вас получится решить за 10 секунд?

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Опубликовано: 25.03.2024 15:25 , Обновлено: 25.03.2024

Головоломки, задачи, уравнения и математические операции - это мир чисел, который понимают далеко не все. Однако главное — знать хотя бы элементарные правила. Эта задача очень проста, но сможете ли вы решить ее правильно за 10 секунд? Получится отличная тренировка для вашего мозга.

Головоломка 240 × 0 + 3 + 5 × 5 = ? выглядит сложной, но это не так.

Как же ее разгадать? Главное, не берите в руки калькулятор, а положитесь сами на себя.

У некоторых могут возникнуть опасения по поводу числа ноль, но оно не кусается, а просто немного путает. Просто вспомните порядок математических операций - и все получится.

Какой ответ?

Ключ к выходу — запомнить правильный порядок выполнения заданий. В этой задаче нет скобок, что значительно облегчает получение правильного результата.

По правилам мы должны начать с умножения, и вы должны помнить, что умножение на ноль всегда дает ноль!

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Таким образом, умножив 240 на 0 вы получите 0. Тогда задача будет выглядеть так: 0+3+25.

Правильный ответ — 28.

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Ранее Телеграф публиковал более сложные задачи. Проверьте, как вы справитесь с ними.

Сможете ли вы решить эту задачу без калькулятора? Многие взрослые допускают ошибки