Где увековечили в бронзе огурец, а где – дракона? Только самые любознательные угадают белорусский город по памятнику

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Опубликовано: 18.04.2024 06:32 , Обновлено: 18.04.2024

Ежегодно 18 апреля во всём мире по инициативе ЮНЕСКО (Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры) отмечают Международный день памятников и исторических мест.

Начиная с 1982 года в этот день, также известный как День всемирного наследия, энтузиасты от сферы культуры в рамках разнообразных акций знакомят публику с многообразием мировой культуры и стараются привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного наследия.

Присоединяясь к их благородным порывам, предлагаем проверить, насколько хорошо вам известны образцы культурного наследия современной Беларуси. Сможете ли вы по фото памятника или скульптуры узнать, в каком белорусском городе он установлен?

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