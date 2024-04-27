"Американские боевики отдыхают" – Видео с камеры на ошейнике кота показало, почему они "спят как убитые весь день"

🎥 Видео

Опубликовано: 27.04.2024 16:02 , Обновлено: 27.04.2024

В соцсети TIkTok появилось захватывающее видео, снятое котом, на фоне которого, как признались зрители, "американские боевики отдыхают". Хозяин животного прицепил на ошейник питомца видеокамеру и отпустил его погулять. После просмотра того, что засняла камера, у многих сам собой отпал вопрос, почему коты, возвращаясь с прогулки, днями спят как убитые.

Видеоролик появился на страничке пользователя global.w41 и меньше чем за сутки набрал больше двух миллионов просмотра. И не удивительно - сюжет документального фильма, снятого в лучших традициях субъективной съёмки, захватывает зрителя с самой первой секунды. Здесь вам и активные погони, и зрелищные драки, и удивительные по своему вовлечению зрителя звуковые эффекты.

“Захватывающий фильм. Зрителя держит до последнего в напряжении. Определенно рекомендую к просмотру!”, - дал свою рецензию один из интернет-пользователей.

“Лучшая съёмка погони, которую я когда-либо в жизни видел”, - поделился впечатлениями другой.

Больше всего, судя по комментариям, зрителей поразили “звуковые спецэффекты”.

“Жесть какая? Я аж запыхалась вместе с ним”, - написала одна из участниц обсуждения.

“Я прямо почувствовала себя этим котом - одышка появилась и устала бежать”, - поддержала её другая девушка.

После просмотра видео многие признались, что теперь им понятно, почему их питомцы “с улицы приходят и спят как убитые весь день”.