Храните молоко на дверце холодильника? Вот почему, стоит пересмотреть привычку

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Опубликовано: 25.09.2023 08:01 , Обновлено: 24.09.2023

Хранить бутылку молока на полке в дверце холодильника - самая обычная привычка для большинства белорусов. Полки в дверце холодильников словно созданы для хранения всяких бутылок. К сожалению, оказывается, что хранить молоко и другие молочные продукты на дверце – ошибка. Почему?

Эксперт, создавший знаменитый профиль TikTok «Советы по стоимости жизни в кризисных ситуациях», помогает миллионам пользователей соцсетей как экономить деньги и вести домашнее хозяйство. Он советует, какие продукты выбирать в магазине, чего следует избегать при покупках и как простыми методами сократить коммунальные платежи. Одно из видео посвящено хранению молока на дверце холодильника.

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По его словам, не следует держать пачку или бутылку молока на дверце холодильника по одной причине - это место подвержено частым перепадам температуры. Открывая и закрывая дверцу холодильника, мы подвергаем хранящиеся там продукты воздействию более высоких температур. В таких условиях молоко просто быстрее испортится.

Именно поэтому хранить бутылки молока следует на полках в самом холодильнике, где температура более постоянна.

Кстати, нижняя часть холодильника имеет самую низкую температуру, поэтому это лучшее место для сырого мяса и рыбы. А вот верхняя часть холодильника предназначена для молочных продуктов: йогурта, молока, кефира.

Ранее Телеграф сообщил, что все белорусы знают, что ставить горячие суп или кашу в холодильник нельзя. Данная традиция, кажется, появилась раньше самих холодильников. Но кто ответит, почему? Это одно из суеверий или требование безопасности? Мы нашли ответ. Заодно разберемся что за таинственный клапан есть в каждом кухонном рефрижераторе и почему за ним надо следить.

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