Сколько животных на картинке? Мало кто может найти всех
Сколько животных спрятано на картинке? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимы хорошее зрение и внимательность. Эта вирусная загадка разделила пользователей интернета на несколько лагерей. Большинство людей без труда увидят четырех животных. Однако, оказывается, что их гораздо больше.
Картинка-загадка недавно появилась в соцсетях X (бывший Twitter) и Threads. На каждой платформе она вызвала большой ажиотаж и замешательство. Интернет-пользователи соревновались, кто найдет больше животных.
А сколько животных видите здесь вы?
Самый распространенный ответ - шесть или восемь, но были и те, кто насчитал десять и больше. Независимо от того, сколько животных вы заметили, взгляните на иллюстрацию еще раз. Возможно, вы найдете на ней что-то еще.
Легче всего заметить на картинке медведя . Также без проблем можно быстро найти корову, волка и кролика . Это уже четыре животных.
Потом можно обнаружить птицу, кошку, улитку (на глазу у коровы, многие думают, что это кит) и бабочку (на рогу у коровы). Кроме того, между лап кролика спряталась мышка (или крыса).
Итого получилось 9 животных.
Но некоторые люди также утверждают, что заметили курицу, собаку, жирафа и рыбу. Однако такие комментарии подверглись критике.
Кроме того, один из пользователей отметил, что “для тех, у кого разыгралась фантазия, просвет между волком и птицей напоминает по форме червя… ?”.
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