В Петербурге рухнул лифт с 14 пассажирами, среди которых — дети

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Опубликовано: 05.03.2024 18:05 , Обновлено: 05.03.2024

В одном из многоквартирных жилых домов поселка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга оборвался лифт. Происшествие случилось утром 5 марта.

По информации прокураторы Санкт-Петербурга, после того, как в лифт вошли 14 человек, кабина начала падать.

В результате несчастного случая пострадали четыре человека, в том числе 8-летний мальчик. В основном, это различные ушибы ног, коленей и грудной клетки.

«Вышли с ребёнком в садик, а там уже скорые, реанимация, МЧС. На носилках выносили пострадавших. Спросила у сотрудника МЧС причину, сказал, что упал лифт с восьмого этажа. Три человека точно пострадали», — рассказала местная жительница.

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На ситуацию уже отреагировали местные власти, сообщило издание “РИА Новости”. Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн заявил, что инцидент случился из-за “халатности жильцов”.

“Есть такое понятие, как инструкция по эксплуатации. Этот лифт не упал, а съехал ниже первого этажа, потому что на этажах находятся так называемые “ловители”, которые останавливают его при падении с высоты. Он не смог остановится из-за перегруза и ударился об буфер, смягчающую пружину”, — заявил Гофштейн.

Также он добавил, что лифт “не смог затормозить как следует и проехал, как трамвай, свою остановку”.

“В данном случае будут исследовать лифт, вести следственные действие с ответственной службой, которая им заведует, но, по-моему, здесь прямое нарушение безопасности со стороны жильцов”, — заявил экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей.

По его словам, набивать кабину сверх нормы ни в коем случае нельзя, потому что подъёмник просто не рассчитан на такую тяжесть.

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