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Опубликовано: 12.02.2024 07:00 , Обновлено: 11.02.2024

Польские фермеры заблокировали границу с Украиной. Они заявили, что устали от дешевого импорта, который не подпадает под действие законодательства ЕС, и который убивает их бизнес.

Они перекрыли проезды, стали жечь покрышки на дорогах. А ещё начали вскрывать украинские грузовики и высыпать зерно из них прямо на дороги.

[inf]Польские фермеры объявили месячную забастовку, блокируя дороги и пограничные переходы, требуя справедливой сельскохозяйственной политики и отставки комиссара ЕС по сельскому хозяйству (он сам из Польши).

Протест фермеров стал прямым ответом на экологические нормы ЕС и приток более дешевых сельскохозяйственных товаров из Украины. Политика, навязанная ЕС, создала атмосферу недобросовестной конкуренции, что привело к падению цен на зерно на 40% в 2023 году. Фермеры утверждают, что “Зеленое соглашение” ЕС, в частности требование к фермерам выделять 4% своих сельскохозяйственных угодий для сохранения биоразнообразия и защиты ландшафтов, приведет к значительному сокращению производства и доходов.

Союз фермеров “Солидарность”, объявивший протест, непреклонен в отмене связанных с сельским хозяйством положений “Зеленого соглашения” ЕС. Они считают неприемлемым продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года и призывают к установлению новых правил торговли с Украиной.[/inf]

Премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с протестующими. Участники встречи могли задавать вопросы. В какой-то момент одна из женщин начала кричать на Туска. Была слышна и ненормативная лексика. Впрочем, премьер-министр отреагировал жестко.

Всего более 250 сельскохозяйственных тракторов были припаркованы возле спортивного зала в Моронге, где Дональд Туск провел открытую встречу с людьми.

“Мы вышли на улицы не для того, чтобы протестовать против Туска или кого-либо ещё, мы не связаны ни с какой организацией. Мы вышли на улицы, потому что ситуация очень плохая. Хотим подчеркнуть, что продукты питания, поступающие из Украины, действительно токсичны, - рассказал фермер из Эльблонгского района, [link href=“https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-protestujacy-rolnicy-weszli-na-spotkanie-z-premierem-zabrali,nId,7325327#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] издание Interia.

“Нам нужны быстрые, специальные решения, здесь и сейчас (…) Мы просим использовать экстренный фонд для покрытия наших потерь, вызванных этим бесконтрольным потоком к нам товаров [из Украины]”, - заявил представитель аграриев. Он также отметил, что польские фермеры старались набраться терпения, поскольку понимали, что помощь раздираемой войной соседней стране необходима, но она была за их счет. “Мы надеемся, что вы, как бывший президент Европейского совета, сможете повлиять на это,” - сказал фермер.

Дональд Туск пообещал в ближайшее время опубликовать список польских компаний, которые закупали зерно в Украине. А также предпринять меры, чтобы украинские товары не продавались в Польше ниже себестоимости.