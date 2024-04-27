В Беларуси по второму кругу начали отключать отопление в жилых домах. Где уже?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.04.2024 13:30 , Обновлено: 17.05.2024

В субботу, 27 апреля, власти одного из белорусских регионов объявили об официальном завершении отопительного сезона в жилищном фонде. Подавать тепло в жилые дома белорусам уже прекращали в начале месяца, однако из-за резкого и существенного похолодания его пришлось возобновить.

Итак, с 27 апреля начали отключать отопление в Бресте . Об этом сообщили в пресс-службе Брестского городского исполнительного комитета.

Там пояснили, что решение завершить отопительный сезон в жилфонде приняли “в связи с установившейся теплой погодой и возросших среднесуточных температурах”. При этом в школах, детских садах и домах престарелых, санаториях и гостиницах, больницах и поликлиниках, а также в спортивных школах, музеях и библиотеках топить пока не перестанут. Их в Беларуси традиционно отключат в последнюю очередь, когда риски возврата холодов минимальны.

Между тем, пока такие риски, судя по прогнозам белорусских синоптиков, сохраняются. Так, на воскресенье, 28 апреля, Белгидромет выписал официальное предупреждение о “неблагоприятном гидрометеорологическом явлении”. По данным специалистов, местами по республике (в том числе, по Брестской области) ночью ожидаются заморозки до -2°С .

В Минске решили перевести отопление на «минимально возможные параметры». А когда отключат?

Отметим, что власти других белорусских регионов пока о повторном отключении отопления в жилфонде не заявляли. Напомним, когда среднесуточная температура на улице поднимается выше +8°С, системы отопления в белорусских городах и посёлках переводят в режим протапливания. Решение о полном отключении отопления местные власти принимают, как правило, в случае стабильного повышения среднесуточной температуры.

Ранее Telegraf.news сообщил, что министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило предупредил белорусов о предстоящем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Глава ведомства рассказал, когда и на сколько могут “потяжелеть жировки”.

Плюс 10 рублей? Министр ЖКХ рассказал, когда белорусам поднимут стоимость коммуналки