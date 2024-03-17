В Минске на одной из улиц сгорел японский электромобиль

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Опубликовано: 17.03.2024 07:57 , Обновлено: 17.03.2024

В МЧС Беларуси показали, как днём в субботу, 16 марта, на одной из столичных улиц тушили электромобиль и рассказали, чем отличается работа с подобными ЧП от возгораний классических авто. Оказалось, тушение электромобилей сопряжено с некоторыми опасными особенностями.

О возгорании электромобиля Nissan Leaf японского производства на улице Связистов спасателям сообщили около 12:20 16 марта, и уже через 5 минут подразделения МЧС были на месте. Они обнаружили, что машина (2013 года выпуска) уже горела открытым пламенем. Чтобы потушить пожара сотрудникам МЧС вначале пришлось “стабилизировать” авто, а затем поднять - при помощи аварийно-спасательного инструмента.

Справиться с пожарам спасателям удалось лишь к 13:12. В результате в машине выгорел салон, моторный отсек, было повреждено лакокрасочное покрытие, электротехническое оборудование и пластиковые элементы кузова. Что привело к возгоранию, специалистам ещё предстоит выяснить.

В чём особенность тушения электромобилей?

В МЧС также рассказали об особенностях тушения электромобилей. Оно осложняется “активным горением аккумуляторной батареи”, при котором происходит выделение токсичных продуктов горения, а именно:

оксидов лития,

никеля,

углерода,

меди,

кобальта,

серной кислоты.

Специалисты пояснили, что для тушения электромобиля необходимо большое количество воды, поскольку просто погасить пламя не достаточно - необходимо ещё и в течение достаточно длительного времени охлаждать аккумулятор.

“Из-за того, что возгорание электромобилей, как правило происходит внутри батарейного блока, куда затруднен доступ, они способны самовозгораться даже через несколько часов после ликвидации загорания”, - пояснили спасатели.

В таких случаях, чтобы не произошло повторного возгорания, после ликвидации сбив пламя, спасатели каждые 15 минут проверяют температуру батареи с помощью тепловизора и, при ее повышении, вновь охлаждают её водой.