Штраф до 1200 рублей. В МВД предупредили белорусов, из-за чего могут приехать на выходных в их квартиры

Опубликовано: 21.04.2024 11:20 , Обновлено: 21.04.2024

В УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?

Столь радикальные меры могут предпринять, если вы на постоянной основе донимаете соседей излишним шумом. Как отметили в ведомстве, такие ситуации встречаются часто. Например, только за четыре месяца 2024 года к административной ответственности привлекли пять тысяч белорусов.

“Если нарушитель покоя не реагирует на просьбы вести себя тише, следует сообщить об этом в милицию. Записанные на камеру смартфона или диктофон шумы помогут правоохранителям оперативно привлечь виновного к ответственности”, — рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Там добавили: многие наивно полагают, что, если до приезда милиции шум прекратится, вызов расценят как ложный и уедут. Это не так. Сотрудники правоохранительных органов опросят потерпевшего, соседей и других граждан, в отношении которых поступают жалобы. После будет составлен протокол.

Согласно КоАП РБ, за слишком шумное поведение в квартире с 23:00 до 07:00 предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин (1200 белорусских рублей). Кроме того, в ведомстве подчеркнули: если подобные нарушения будут происходить систематически, вас могут в судебном порядке выселить из квартиры без предоставления другого жилья.

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