Израильские коммандос переоделись в медсестер и врачей, чтобы атаковать госпиталь

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Опубликовано: 30.01.2024 23:17 , Обновлено: 30.01.2024

Израильские спецназовцы, переодетые медсестрами и врачами, совершили налет на больницу на Западном берегу (Палестина), застрелив трех предполагаемых террористов в ходе молниеносной тайной операции.

Кадры операции попали в сеть. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение операции во вторник, после того как палестинские СМИ опубликовали видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как люди, переодетые медицинскими работниками и гражданскими, входят в больницу в Дженине, размахивая штурмовыми винтовками.

Группа спецназовцев ЦАХАЛА и полиции по борьбе с терроризмом ночью проникла в больницу Ибн Сина в Дженине, убив человека, которого они опознали как члена ХАМАСа, и двух других подозреваемых, подтвердили израильские военные.