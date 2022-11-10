Думаете, вы правильно варите картошку? Вот сколько времени на это нужно на самом деле

Опубликовано: 10.11.2022 07:46 , Обновлено: 07.09.2023

Приготовление картофеля, казалось бы, простое занятие, которое многие из нас иногда делают несколько раз в неделю. Может ли быть что-то проще? Однако оказывается, что этот популярный овощ может быть не так прост в приготовлении, как кажется. Картофель, приготовленный слишком быстро, получается жестким и невкусным. А картофель, который варился слишком долго, разваливается, имеет кашицеобразную консистенцию и тоже невкусный. Многое зависит от... соли. Но обо всем по порядку.

На приготовление молодого картофеля уходит меньше всего времени. Все зависит от типа овоща, с которым вы имеете дело. Сколько нужно варить молодой картофель, не очищая его от кожицы? Это займет около 15 минут. С другой стороны, для более крупного молодого картофеля, также не очищенного от кожуры, требуется еще около 5 минут.

Так называемый «старый» картофель можно приготовить тремя способами. Первый — очистить плод и варить его целиком в подсоленной воде. Это займет около 20 минут, если картофель совсем маленький. Для крупного картофеля может потребоваться немного больше времени. Если нарезать тот же картофель на более мелкие кусочки, время приготовления сократится примерно до 15 минут.

Самое длительное время приготовления — для картофеля в мундире. Это занимает около получаса.

Как на время варки влияет соль?

На время варки картофеля также влияет… когда мы его солим. Если вы положите соль в кастрюлю до того, как включите плиту, овощ будет готовиться дольше.

Однако, если вы посолим картошку после того, как вода закипит, то сократите время, необходимое для того, чтобы картофель сварился.

Как правильно приготовить картофель?

Картофель можно готовить как очищенным, так и с кожурой. Конечно, здесь есть свои вкусовые нюансы — например, не всем нравится вгрызаться в иногда жесткую картофельную кожуру.

Однако иногда стоит отказаться от чистки картофеля, особенно если речь идет о новых сортах. Таким образом, вы не лишаете овощ его ценных ингредиентов, особенно клетчатки и витамина С, скрытых под кожурой.

Если вам предстоит приготовить картофель, который необходимо почистить, потому что у него жесткая кожура, очищайте его очень тонко и аккуратно, чтобы увеличить вероятность того, что вы съедите ценные вещества, содержащиеся в овоще.

Ключ к успеху при приготовлении картофеля заключается в том, чтобы отобрать его таким образом, чтобы он был одинакового размера, чтобы они приготовились в одинаковой степени за одинаковое время. Если у вас есть картофель разной формы и размера, вы можете разрезать его на равные части.

Также важно следить за тем, чтобы картофель был постоянно покрыт водой во время приготовления — при необходимости можно добавить больше воды.

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