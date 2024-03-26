Получится только у самых умных? Переместите всего одну спичку, чтобы исправить задачу

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Опубликовано: 26.03.2024 08:11 , Обновлено: 25.03.2024

Головоломки со спичками - один из самых простых способов весело провести время и позаниматься умственной гимнастикой. Они всегда вызывают интерес у людей всех возрастов. Попробуйте разгадать эту загадку и проверить, насколько вы умный и сообразительный.

Как вы видите, на изображении выше задача не является правильной. Поэтому нужно исправить ее, переместив всего лишь одну спичку. Возможно, вы догадаетесь через секунду, но, возможно, вам понадобится больше времени.

Подсказка

Если у вас не получается разобраться с головоломкой уже несколько минут и у вас уже начинает кипеть мозг, сделайте перерыв. Даже если у вас не получится дать правильный ответ, ничего страшного в этом нет.

Может быть, эта подсказка поможет вас. Посмотрите на число 5. Именно его легко превратить в совсем другую цифру.

Правильный ответ

Все еще не догадались? Ответ вы найдете ниже.

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Итак, вам нужно было переместить спичку со знака плюс на число 5. Тогда задача будет выглядеть так:

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Понравилась эта головоломка со спичками? Попробуйте справится с другой.

Головоломка для самых сообразительных. Переместите одну спичку, чтобы исправить задачу