Мачанка, чернина или шмур? Лишь самые эрудированные смогут отгадать название белорусского блюда по картинке

Тест

Опубликовано: 04.04.2024 09:52 , Обновлено: 04.04.2024

Белорусская кухня известна своими вкусными и уникальными блюдами, которые отражают богатую культуру и традиции страны. В этом тесте предлагаем испытать свои знания и попытаться угадать названия блюд по их картинкам. Готовы ли вы принять вызов и показать свою экспертность в белорусской кулинарии? Тогда давайте начнем этот вкусный и увлекательный тест!

Вопреки стереотипам, национальные белорусские блюда готовят не только из картошки. Да, все наверняка узнают драники, бабку, колдуны и, возможно, даже драчену. Но сможете ли вы догадаться, что на этих иллюстрациях — мачанка, шмур, габлюшки, крупничек, чернина или жур?

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