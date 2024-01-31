Сколько дней можно пользоваться одним и тем же полотенцем? Обязательно сделайте это перед стиркой

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Опубликовано: 31.01.2024 11:34 , Обновлено: 31.01.2024

После ванны или душа нам кажется, что мы абсолютно чистые и не можем испачкать полотенце, которым вытираемся. В действительности же мы оставляем на нем омертвевшие клетки кожи. Чтобы предотвратить размножение микробов, полотенца необходимо тщательно высушивать после каждого использования. Но как часто их нужно стирать?

В каждом кусочке человеческого тела находится 19 миллионов клеток кожи и 650 потовых желез. Мертвые клетки составляют 20 верхних слоев кожи. Часть этих клеток смывается в душе, но многие из них каждый день оказываются на банном полотенце.

Лучший способ предотвратить размножение микробов на полотенце - полностью высушивать его между каждым использованием и часто стирать.

Институт клининга - американская организация, объединяющая производителей чистящих средств, которая также занимается обучением в этой области, - рекомендует стирать банные полотенца после трех раз использования. Если вы принимаете душ ежедневно, это означает, что стирать их нужно дважды в неделю. Этого достаточно, чтобы очистить полотенца и удалить все бактерии и грибок, которые на них скапливаются.

Когда полотенца следует стирать еще чаще?

Существуют обстоятельства, при которых полотенца необходимо стирать еще чаще. К ним относятся:

любое полотенце, на которое попали жидкости с тела, следует стирать уже после одного использования.

спортивные полотенца, впитывающие пот, или полотенца, которые остаются влажными в спортивной сумке в течение нескольких часов, следует стирать после одного использования.

полотенца, хранящиеся в ванной комнате, где воздух обычно влажный, следует стирать после одного использования.

Кроме того, если у вас экзема или чувствительная кожа, стирайте все полотенца после одного использования, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение.

Лучший способ стирки полотенец

Чтобы сохранить полотенца в наилучшем гигиеническом состоянии:

не кладите мокрые полотенца прямо в корзину для белья, предварительно высушите их;

для наибольшей эффективности следуйте инструкциям на упаковке стирального порошка - регулируйте температуру и уровень воды;

подумайте об использовании ополаскивателя или добавьте уксус - это поможет уничтожить нежелательные бактерии в стиральной машине;

не перегружайте стиральную машину полотенцами. Слишком полная машина означает, что ваши полотенца не получат столько моющего средства, воды или движения для стирки.

Как часто следует заменять полотенца на новые?

Состояние вашего банного полотенца зависит, конечно, от его качества, но также и от того, как вы за ним ухаживаете. Всегда читайте этикетку на нем и следуйте инструкциям по стирке. Так вы сможете использовать его дольше. При правильном уходе полотенце должно служить очень долго.

Что произойдет, если вы вообще откажетесь от стирки полотенец?

К сожалению, на грязных полотенцах могут поселиться грибки и бактерии. Последствиями их использования являются раздражение кожи и возможное распространение инфекции - стафилококки размножаются именно на полотенцах и постельном белье.

[info_b]Также не следует пользоваться полотенцем незнакомого или больного человека.[/info_b]

Если вы используете полотенце чаще, чем рекомендуемые, ничего страшного не произойдет, но более частая стирка означает более здоровую кожу.

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