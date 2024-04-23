В Минтруда рассказали, кто из белорусов будет обязан отчислять государству 29% от своих доходов

Опубликовано: 23.04.2024 19:25 , Обновлено: 23.04.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси разъяснили, кто, согласно новому закону по вопросам предпринимательской деятельности, пополнил перечень белорусов, которые должны платить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Так, по закону, в системе государственного социального страхования теперь также будут участвовать белорусы, которые:

ведут самостоятельную профессиональную деятельность и уплачивают единый налог,

заняты ремесленной деятельностью и платят ремесленный сбор,

оказывают услуги в сфере агроэкотуризма и также платят сбор за это.

В Минтруда подчеркнули, что с 1 октября 2024 года эти граждане должны будут платить обязательные страховые взносы в бюджет ФСЗН. Их сумму определили в размере 29% от “самостоятельно установленного дохода, но не ниже, чем от минимальной заработной платы” (сейчас - 626 рублей).

Платить взносы нужно будет по 1 марта года, который следует за отчетным (по 1 марта 2025 года – за четвертый квартал 2024-го, последующие годы по 1 марта – за весь предыдущий календарный год).

Напомним, 22 апреля Александр Лукашенко подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Согласно документу, все индивидуальные предприниматели до 1 января 2026 года должны официально стать юридическими лицами.

При этом предпринимателям пообещали «упрощенный механизм перехода»: сменить статус на «юридическое лицо» и завершить все нужные операции можно будет за один рабочий день без приостановки деятельности.

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